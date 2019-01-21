Birlikte çay içtiği akrabasına kurşun yağdırdı! Kocaeli'nde O.M. (31),birlikte çay içtiği akrabası U.İ.'ye (40) tabanca ile kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan U.İ. hastaneye kaldırılırken, silahı ateşleyen akrabası O.M. de gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana geldi. Aşık Veysel Caddesi üzerinde bulunan çay bahçesinde buluşan O.M. ve akrabası U.İ. bir süre sohbet ettikten sonra birlikte dışarı çıktı. Bu sırada otomobiline yönelen O.M. iddiaya göre ailevi sorunlar nedeniyle aracından aldığı tabancayla ardı ardına U.İ.'ye ateş etti. Gözaltına alındı Kurşunların isabet ettiği U.İ. yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralandığını belirledikleri U.İ.'yi ilk müdahalesinin ardından Gebze'deki özel hastaneye kaldırdı. Polis, O.M.'yi gözaltına alırken, olay yerinde yapılan incelemede 6 boş kovan bulundu.

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