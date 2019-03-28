0553 313 94 23

Önce belediye başkanlığı pusulaları sayılacak

Türkiye'de 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimde, büyükşehirlerde sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak- Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00'dan, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayımına başlanamayacak- Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsa bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak- YSK tarafından yayın yasağı kaldırılmadan sonuçlar açıklanamayacak

28 Mart 2019 Perşembe 11:31
Önce belediye başkanlığı pusulaları sayılacak

ANKARA (AA) - Türkiye'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00'dan, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak, bütün seçmenler oylarını kullanmış olsa bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak, önce belediye başkanlığına ait pusulalar sayılacak.

Türkiye'de 57 milyon seçmen, 31 Mart'ta yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gitmeye hazırlanıyor.

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis olmak üzere 32 ilde seçmen 07.00-16.00, diğer illerde 08.00-17.00 saatleri arasında oyunu kullanabilecek.

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00'dan, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak.

Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

- Sırasıyla sayılacak pusulalar

Büyükşehirlerde sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

- YSK yayın yasağını kaldırana kadar sonuçlar verilemeyecek

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un propaganda serbestliği ve süresini düzenleyen 49. maddesi, propagandanın oy verme gününden önceki 10'uncu günün sabahında başlayacağını ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona ereceğini öngörüyor.

Buna göre, oy verme gününden önceki gün (30 Mart) saat 18.00'den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanması yasak olacak.

Seçim günü 18.00-21.00 saatlerinde radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Seçim günü saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak.

YSK, oy verme işleminin tüm seçim çevrelerinde sona erdiğinin anlaşılması üzerine, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanarak, yayın yasağını saat 21.00'den önce kaldırabilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:31
  1. 31 mart seçimi
  2. oy pusulaları
  3. YSK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ferhat Sarıkaya'ya 10 yıl hapis cezası verildi | Ferhat Sarıkaya kimdir?
    1. Ferhat Sarıkaya'ya 10 yıl hapis cezası..
    2. Polatlı’da en fazla istihdam sağlayan..
    3. Yoğun bakımda tecrübe önemli
    4. Polis uyarıyor! Aman dikkat kapı..
    5. Guatemala'da kamyon otoyolda en az 30..
    6. Ayşen Zeybekci: "Oyunuza ve sandığa..
    7. Hırsız, caminin musluklarını çalarken..
    8. Ömer Günel mitinglerine Davutlar’da..
    9. Trabzonspor'da Antalyaspor maçı..
    10. Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    11. Yıldızgörer, Mersinlileri oy..
    12. Bakan Kurum’dan Başkan Adayı Yıldız’ın..
    13. Türkiye'den hareket eden Palau..
    14. İçişleri Bakanı Soylu’ya Yenikent’te..
    15. Adana’da içme suyu yüzde 20 ucuzluyor
    16. Mehmet Tosun’un mitingi yoğun ilgi..
    17. Görme engelliler için kitap okudular
    18. Başkan Akkaya’dan OSB’ye 2 yeni..
    19. Şahin: "Atakum kültür sanatın merkezi..
    20. 54 yaşında okuma yazma öğrendi
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi