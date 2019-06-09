Önce bariyerlere sonra toprak zemine çarptı; 2 kişi yaralandı Düzce’de kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarındaki bariyerlere ardından karşı şeritte bulunan toprak zemine çarparak durabildi.

Düzce’de kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarındaki bariyerlere ardından karşı şeritte bulunan toprak zemine çarparak durabildi. Kazada sürücü ve eşi yaralandı.

Kaza öğlen saatlerinde Düzce Yığılca yolu Akçaören Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce’den Yığılca istikametine gitmekte olan Hasan Çodur’un kullandığı 81 EE 518 plakalı otomobil, Akçaören Köyü mevkiine geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce Hasanlar Barajı gölü tarafında yol kenarında bariyerlere ardından da karşı şeride geçerek yol kenarındaki toprak zemine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Hasan Ç. ve otomobilde bulunan eşi Hafize Ç. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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