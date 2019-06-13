Önce bariyerlere sonra bisiklete çarptı: 1 yaralı Manavgat çevre yolunda otomobilin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü yaralandı.

Manavgat çevre yolunda otomobilin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden gelip Alanya istikametine gitmekte olan H.E.’nin kullandığı 07 GU 739 plakalı otomobil, Düriye Duran Anadolu Lisesi karşısında yolun sağındaki çelik bariyerlere ve emniyet şeridinde gitmekte olan A.K.’nin kullandığı bisiklete çarptı.

Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bisiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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