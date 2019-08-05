Önce bariyerlere çarpan otomobil ters dönüp TIR ile kafa kafaya çarpıştı Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile TIR’ın karıştığı kaza yürekleri ağza getirdi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile TIR’ın karıştığı kaza yürekleri ağza getirdi. Kazada tek teselli kimsenin yaralanmaması oldu.

Kaza, Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa’ya doğru seyir halinde olan Engin K. idaresindeki 16 PP 988 plakalı özel otomobil yolun sağındaki bariyerlere çarptı. Daha sonra ters dönen otomobil arkasından gelen Enver R. idaresindeki 40 LF 718 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, özel otomobil ağır hasar aldı. Kaza sonucu Bursa-Ankara yolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. Araçların kaza yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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