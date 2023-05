'Önce ahlak ve maneviyat, sonra sevgi ve bilim...'

İnsan beynini kitap okumak kadar geliştiren başka bir nesne yoktur. İnsan kitap okumaya başladığı zaman beyin aktif hale gelir. Buradaki sıkıntı insanımızın eline kitap aldıramayışımız.

İnsanımız ya televizyon başında kadın programları izlemekte ya da elinde telefonla saatlerce vakit geçirmekte. Kendisine faydalı bir işi yok. Özellikle kadın programları kendini bozmakta da farkında değil. Kadın programlarında ya aldatma ya da boş evlilik vaatleriyle yapılan evlilikler. Bu programlar RTÜK tarafından nasıl olur da yayından kaldırılmaz inanın bana anlamış değilim. Bu programların aile yapısını sınırsız oranda bozmaya yönelik olduğunu her aklı başında aydınımız ortaya koymuş bulunmaktadır. O onunla düşmüş kalkmış o onunla gayri meşru hayat yaşamış ve gayri meşru çocuklar doğmuş, inanın bana sanki bu ülkede bu programlar ve Türk dizileri ailenin temeline dinamit koymuşlar da farkında değiller.

Tüm bu faaliyetlerin insan aklına herhangi bir faydası yoktur. Sadece aklını köreltir de başkaca bir şey yapmaz. Bu programlar hem aklını köreltir hem de aileyi yok eder. Bundan dolayı binlerce yıllık Türk aile yapısı sarsılmaya başladı. Boşanmalar, TÜİK verilerinde neredeyse her yıl iki yüz bine dayanmış durumdadır. Gidişat hiç de iyi değil. Buna, vakit geçirmeden bir dur demek lazım gelmekte.

Kitap okumadığımızdan insanımız iki yüz kelimeyle konuşmakta. Tabi buna konuşmak denilirse. Konuşamadığımızdan en ufak bir meselede iş o hale geliyor ki hemen silahlar konuşmaya başlıyor. Yok beni niye solladın hop silaha başvurmalar bana niye yan baktın ne alakası varsa hop silahlar konuşmakta. Bu ülkede beni niye solladın diye insanlar öldürülmekte. Gerisini sizler düşünün.

İnancımıza ters düşmeyen her kitap okunabilir. Önemli olan okuduğumuz kitap benim inancıma zarar vermesin. İnancıma zarar vermedikten sonra her kitabı okurum. Bir kitap okuma tavsiyesi isterseniz hadis usulüyle ilgili tefsir usulüyle ilgili ve siyer kitapları okunabilir. Hadis okumaları tefsir okumaları siyer okumaları ufkumuzu açacaktır. Eğer evde ailecek kitap okunacaksa sevgi dersleri okunabilir. Ben bir müddet önce “Ailede Sevgi Dersleri” adlı kitabı ailemde her ferdimizle beraber okumuş ve boşanma aşamasında olan bir komşumuza onu hediye etmiştim.

Bu iletişimsizlik çağında aile içinde haftada bir iki akşam sevgi dersleri koyarsak zannımca bu daha iyi olacaktır. Hem aile içi iletişim gerçekleşecek hem de bilgileneceğiz.

Ben bu aile içi sevgi derslerini çocuklarım küçükken uyguladım da çok iyi neticeler elde ettim. Çocuklarımın her ikisi de okudu ve ahlaklı iyi insanlar oldular. Allah bozmasın.

Ailede sevgi dersleri haftada iki üç akşam halinde uygulanabilir. Evin her ferdi hane içerisinde bu sevgi derslerine iştiraki sağlanırsa daha iyi verim alınacaktır. Böylece aile fertleri haftada iki üç akşama bir ayet bir hadis ve bir siyer dersi yaparak önemli ilerlemeler sağlamış olacaklardır.

Gelişmiş ülkelerdeki insanlar her fırsatta ellerinden kitabı düşürmemekte. Trende kitap okumalar, iş yerinde kitap okumalar, sokakta dahi ellerinden kitabı düşürmüyorlar. O kadar kitapla haşir neşirler. Bundan dolayı kitapla yatıp kitapla kalktıklarından bilimi de öncelemekteler. Gelişmiş ülkelerin her akli ilimde bilimsel çalışmalar yapmaları çok ileride. Bizler ise hâlâ eften püften işlerle uğraşmaktayız. Yok efendim neden saç uzatılırmış yok efendim neden küpe takılırmış ne alakası varsa. Efendim bu alakasız işlerle uğraşacağına kitap okuyup bilim yapmalıyız.

Önce ahlak ve maneviyat ve sonra sevgi ve bilim. Kurtuluşumuzun adıdır...