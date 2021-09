Önce ahlak sonra da bilim yapmalıyız, Kurtuluşumuz bu!

Kutsal kitabımız Kuranı Kerim’in ilk emri Alak suresinin ilk ayeti olan “oku”dur. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimiz Hz. Muhammed de “İlim tahsil edilmesi her kadın ve erkek Müslüman üzerine farzdır” demişlerdir. Bu ayet ve hadisten anladığımız ilim tahsil edilmesi güzel dinimizin en önemli emridir.

Peygamberimiz bir sözlerinde şöyle buyurmuşlardır; “İnsanlar helak oldu, ancak alimler istisna. Alimler helak oldu ancak ilmiyle yaşayanlar istisna. İlmiyle yaşayanlar helak oldu ancak ihlaslı kullar istisna.” İlimler ikiye ayrılır; nakli ilimler, akli ilimler. Nakli ilimler yaratıcımız Rabbimiz tarafından biz kullarına dünya ve ahiret mutluluğu olsun diye gönderilmiş olan Kuran ve peygamberimizin sünneti. Bu ilimleri tahsil etmek her Müslümana farzdır. Her Müslümana farz olduğundan farzı ayndır. Yani her kadın ve erkek Müslüman sorumludurlar. Bir Müslüman namaz kılacak kadar namazın hakkındaki fıkhı konuları bilmesi farzdır. Bir Müslüman evlenecek kadar evlilikle ilgili fıkıh konuları bilmesi farzdır. Bir Müslüman ticaret yapacak kadar ticaretle ilgili fıkhı konuları bilmesi her tüccara farzdır. Çocuk eğitimiyle ilgili fıkhı konuları yetişkinlerin bilmesi farzdır. Ve en önemlisi yöneticilerin devlet yönetimiyle ilgili fıkhı konuları bilmesi farz ayndır vb. gibi. Diğer insanı kuşatan her alanın fıkhının bilinmesi farz ayndır. Bilmemek sorumluluktan insanı kurtarmaz. Aynen medeni hukukta bilmemek kişiyi sorumluluktan kurtarmıyorsa İslam hukukunda da kişi bilmiyorsa sorumluluktan kurtulamaz.

Akli ilimlerin tahsili ise farzı kifayedir. Yani yaratıcımız Allah kime istidat yani bir yetenek vermişse o kişi o ilim dalında yani tıp, matematik, kimya , astronomi ve deniz bilimleri gibi alanlarda ilim tahsili ise yetenekler ölçüsündedir.

Nakli ilimler ve akli ilimler Müslümanı dünyada ve ahirette özgürleştirecektir. Bir Müslüman bu ilimlerden uzaklaşır dünyevileşmeye başlarsa korkulan son yakın demektir. Emperyaller çalıştıklarından Allah onlara rahman sıfatıyla vereceğinden bizler ilim tahsil edemediğimizde geri kalıp köleleşeceğiz onlar ise çalışıp bilim ürettiklerinden Allah onlara vereceğinden onlar ilerleyecek ve bizlere her türlü tecavüzü reva görecekler. Çünkü onların adaleti onlar kendi aralarında üstün bizleri ise köle olarak görmektedirler. Önce ahlak sonra da bilim yapmalıyız. Kurtuluşumuz bu! Başka yollar çıkmaz sokak. Birkaç televizyonun dışında izlediğiniz televizyonlar lağım yayın yaptığından bunları sizlere söylemezler. Aklınızı başınıza alın. Yarın rahat etmek istiyorsak çocuklarımız adına milli ve yerli bir eğitimi hayat geçirmeliyiz.