'Önce ahlak sonra bilim yapmalıyız'

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in ilk emri “oku”dur. Rabbimiz bilim yapılmasını biz kullarına gönderdiği kutsal kitabında ilk emir yapmıştır. İlk emir “oku”dur. Bunun üzerinde biz Müslümanların çok düşünmemiz lazım gelmektedir. Bakınız yeryüzündeki gerek bozulmuş semavi dinleri yani Hıristiyanlık ve Yahudilikte ve gerekse ilkel kabile dinleri yani Hinduizm-Budizm gibi dinlerde kesinlikle ilk emir “oku” değildir. Buradan anlıyoruz ki Rabbimiz geleceğimiz adına yapılması gereken ilk işin bilim yapılması olduğunu anlatmaktadır. Peygamberimize baktığımız zaman O da bilim yapılmasının zaruretini açıklamak adına şöyle buyurmaktadır; “İlim tahsil edilmesi her erkek ve kadın Müslüman üzerine farzdır.” Farz diyor. Yani Rabbimizin kesin emridir. Burada şunu da açık olarak yazmak isterim ki bizlerin saf Hıristiyan ve Yahudilerle bir sorunumuz yoktur. Bizlerin, evanjelist Hristiyan ve Siyonist Yahudiyle sorunumuz vardır. Bu adamlar, dünya idaresi için bilim yapıp diğer halkları sömürgeleştirmek isterler. Kendi idealleri için herşeyi mübah görürler. Yani diğer ülke halklarını işgal diğer ülkelerde suikast vb. gibi daha başka bildiğimiz ve bilmediğimiz yöntemlerle kendi egemenliklerinin devam etmelerini isterler. İşte Filistin, işte Irak, işte Suriye vb. gibi... Burada şöyle bir soru aklınıza gelebilir; Acaba Allah bu adamlara neden bu bilimi verir?! Anlamadığınız konu Rabbimiz dünya hayatında çalışan herkese Rahman sıfatıyla, ister gayrimüslim ister Müslüman vermektedir. Bugün gayri Müslimler çalıştığından onlara vermektedir. Biz de çalışsak bize de vereceğine vaadi vardır. Burada suç Allah’ta değil bizdedir. Çünkü bizler çalışmadığımızdan, bilim yapmadığımızdan bugün ne Allah veriyor ne de gayrimüslimler bilim sahasında çalışmaları bizlere vermemektedir. Bir örnek vereyim ne demek istediğim daha güzel anlaşılacaktır. Cumhurbaşkanımız bir beyanatında “ABD F-35 savaş uçağı çalışmalarında kendilerine verdiğimiz bir buçuk milyar dolar paranın ne kendisini ne de uçaklarımızı vermektedir” diyor. Görüyor musunuz işin vahametini?! Durum çok sıkıntılı. Böyle onlarca örnek vardır. Bizler bilim neden yapmayız?! Bizlerde de bir akıl var, onlarda da bir akıl var. Buradaki sıkıntı, “bizler bir asırdır bağımlıyız” da ondan. Üzerimizdeki ölü toprağını atmadıktan sonra kesinlikle bilim yapmamız mümkün değildir. Bugün ülke geneli hemen tüm gazeteler hemen tüm televizyon kanalları, (birkaçı hariç, onları istisna ederek yazayım) lağım yayın yapmaktadırlar. Bunların yayın politikalarında ne ahlak, ne aile, ne bilim, ne din, ne vatan, ve ne de millet var. Bunlar ülke insanımızı magazin yayınlarıyla afyonlayarak egemenlere köle yapmaya çalışmaktadırlar. Bizlerin milli bir yayın yapan bir eğitimimiz ve milli yayın yapan basınımız yoktur. Sıkıntı burada. Ülke insanımızı yayınlarıyla uyandırarak ayakları üzerine basmalarını sağlayacakları yerde, yayınlarıyla uyutmaktadırlar. Ne ki ülke insanımız kendine gelmesin. Haydi bir hamle yapalım. Hiç vakit geçirmeden bu saatten sonra bilim yapabilecek ilgili kurumları hayata geçirelim. Bilim yapacak bu organlar vasıtasıyla ihtiyaç duyduğumuz her sahada teknoloji üretelim. Göreceksiniz o saatten sonra egemenler, kuyruğunu bacaklarına sıkıştırarak sömürdükleri yerlerden geri kaçacaklardır. Önce ahlak sonra bilim yapmalıyız..