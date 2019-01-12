0553 313 94 23

Önce ağaca sonra iki araca çarpan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

12 Ocak 2019 Cumartesi 07:37
Önce ağaca sonra iki araca çarpan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'da kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki ağaca, sonra park halindeki iki araca çarpan otomobil hurdaya döndü, kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Reşit Galip Caddesi'nden Kızılay istikametine seyir halindeki sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 GJM 47 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı.

Daha sonra, yolun sağ tarafındaki bir apartmanın önünde park halinde bulunan 06 FA 2138 ile 06 FK 2445 plakalı otomobile çarpan araç hurdaya döndü. Çarpmanın etkisiyle motoru yola savrulan otomobildeki sürücü ile kimlikleri tespit edilemeyen 3 kişi yaralandı.

Kaza sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle Reşit Galip Caddesi'nden Kızılay istikametindeki trafik akışı yaklaşık bir saat tek şeritten sağlanırken hurdaya dönen otomobil de çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 07:37
  1. Ankara
  2. kaza
  3. trafik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
    1. Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde terör..
    2. Günün âyet ve hadisi
    3. AK Parti yayınladı! Rekora gidiyor
    4. Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde..
    5. Meteoroloji'den İstanbul uyarısı!
    6. İsrail askerleri Gazze sınırında 1..
    7. Türk heyeti ABD'ye gidiyor
    8. "Amerika’nın Afganistan’da dağıttığı..
    9. Bankalar yüzlerce aracın peşinde
    10. 2 milyon mağdur erkek çözüm bekliyor
    11. Önce ağaca sonra iki araca çarpan..
    12. Peş peşe açıklamalar geliyor... 24..
    13. İzmir'de sağanak yağış... Hayat felç..
    14. Trump çark etti... Rekora çok az kaldı!
    15. ABD'de silahlı saldırı: Yaralılar var
    16. Zarrab'dan rüşvet almıştı... Cezası..
    17. Ankara'da otomobil aydınlatma direğine..
    18. Konya'da esrarengiz araç... Yarım saat..
    19. ABD'de alışveriş merkezinde silahlı..
    20. Türkiye ve Yunanistan düğmeye..
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm