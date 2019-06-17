Önce 3 ağaca çarptı, ardından park halindeki araca Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce 3 ağaca, ardından da park halindeki araca çarptı.

Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce 3 ağaca, ardından da park halindeki araca çarptı. Sürücü takla atarak durabilen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Olay merkez Nilüfer’e bağlı Gümüştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, 16 NG 997 plakalı otomobilin sürücüsü Gökhan Ali A, viraja gireceği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan sürücü Gökhan Ali A, önce yol kenarındaki 3 ağaca, ardından ise park halindeki 16 TAK 72 plakalı araca çarptı. Takla atarak durabilen aracın sürücüsü Gökhan Ali A. hurdaya dönen otomobilinden burnu bile kanamadan kurtuldu. Sürücünün kazada yara almadan kurtulması gönüllere su serperken, polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.