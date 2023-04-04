'Onbir ayın sultanı Ramazan ayında dört önemli özellik bulunmaktadır'

Bir ramazan ayına daha ulaşmış bulunmaktayız. Rabbim hakkıyla eda edenlerden eder inşallah.

Ramazan ayında dört önemli özellik bulunmaktadır. Bunlar namaz oruç Kur’an okumak ve yardımlaşma. Bugün sizlerle yardımlaşma hakkında konuşmak ve yazmak istiyorum. Ramazan ayı zekat ve sadaka ayı. Rabbimiz bu ibadetlerle toplumsal birlik ve beraberliğimizin pekişmesini istemektedir. Bundan dolayı bu yardımlaşma ibadetlerini emir etmiştir.

Zekat dinen zengin olan yani seksen bir gram altını olan ve borcu da olmayan ya da altını var da borcunu çıktıktan sonra yine seksen bir gram altını ve daha yukarısında altını varsa bu kişi dinen zengin sayılır.

Zekat kimlere verilir? Zekat yoksul, düşkün, yolda kalmış ve öğrencilere verilebilir. Burada yolda kalmış ve öğrenci zengin olsa da İslam bu kişilere ihtiyaçlı olma durumuyla karşılaştıklarından dolayı zekat verilmesini ister.

Zekat hangi mallardan verilir? Zekat altın ve paradan yüzde iki buçuk oranda, deveden beşte bir, sığırdan otuzda bir, koyun ve keçiden ise kırkta bir ve toprak mahsullerinden onda bir oranında zekat verilmesi gerekmektedir. Zekat verilirken zekat malının en iyisini vermek gerekir. Ayrıca zekat verirken başa kakılmaması lazım gelmektedir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Zekat usul ve füru dediğimiz kişilere verilemez. Yani anne baba dede nine ve yukarıya doğru gidildikçe usul olan kişilere kız oğlan ve aşağıya doğru gidildikçe füru kişilere zekat verilemez. Kişi bunlara bakmakla yükümlüdür.

Zekat binalara verilemez. Mutlaka fakirin eline verilmesi lazım gelmektedir. Eğer binalara verilmek istenirse sadaka verilmesi lazım gelmektedir.

Buraya gelmişken sadaka ibadetinin belli bir oranı yoktur. Kişi istediği kadar oranda az veya çok sadaka verebilir. Sadakayla ilgili Peygamberimiz bakınız neler buyurmuştur. “Sadaka ibadeti hastalıklara şifadır.” Sadaka ibadeti bela ve musibetlere kalkandır.” Sadaka ibadeti ömrü uzatır.” Tüm bu müjdelerden faydalanabilmek için az veya çok sadaka vermemiz lazım gelmektedir.

Zekat ve sadakai fıtır; ki bu sene sadakai fıtır Diyanet İşleri Başkanlığımız yetmiş lira olarak tespit etmiş bulunmaktadır. Sadakai fıtır da aynen zekat gibi usul ve fürulara verilemez. Mutlaka başka fakirlerin eline verilmesi lazım gelmektedir.

Görüyorsunuz değil mi Rabbimiz nasıl da toplumsal birlik ve beraberlik için yardım müessesini hayata geçirmiş olmakta.

İslam yardımlaşma dinidir. O yüzden İslam toplumunda fakir bulamazsınız. Çünkü Müslüman zenginler zekatlarıyla fakir fukarayı arayıp bulduğundan dolayı İslam toplumunda fakir kalmaz. Zaten şunu herkes söyler ki eğer bir toplumda zenginler zekatlarını hakkıyla verseler o belde de fakir kalmaz.

Fidye ise oruç tutma imkanı kalmayan kişiler fidye verirler. Fidye otuz gün olarak fıtır sadakası oranında verilmelidir.

Zekat toplumun diri tutulduğu ibadet…