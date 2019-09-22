Onbinlerce aday ALES'te ter döktü

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve 10.15'te başlayan ALES, verilen 150 dakikanın bitimiyle sona erdi.

22 Eylül 2019 Pazar 13:25
Onbinlerce aday ALES'te ter döktü

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) yapıldı.

81 ilde, 88 sınav merkezinde düzenlenen ALES'e 141 bin 828 aday başvuru yapmıştı.

17 Ekim'de açıklanacak

Adaylara, 10.15'te başlayan sınavda 50 sayısal, 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru soruldu ve 150 dakika süre verildi.

ÖSYM takvimine göre ALES sonuçlarının 17 Ekim'de açıklanması planlanıyor.

Günün Özeti

  1. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
  2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2)
  3. ALES
  4. ALES sonuçları
  5. ÖSYM

Günün Özeti

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