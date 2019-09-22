Onbinlerce aday ALES'te ter döktü
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve 10.15'te başlayan ALES, verilen 150 dakikanın bitimiyle sona erdi.22 Eylül 2019 Pazar 13:25
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) yapıldı.
81 ilde, 88 sınav merkezinde düzenlenen ALES'e 141 bin 828 aday başvuru yapmıştı.
17 Ekim'de açıklanacak
Adaylara, 10.15'te başlayan sınavda 50 sayısal, 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru soruldu ve 150 dakika süre verildi.
ÖSYM takvimine göre ALES sonuçlarının 17 Ekim'de açıklanması planlanıyor.