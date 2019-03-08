Onbinler Sultanahmet Meydanı'nda buluştu! Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocuklar serbest bırakılsın
Vicdan Hareketi, Suriye’de katil Esed rejiminin hapishanelerinde kalan ve yoğun baskı altında olan kadınların ve çocukların özgürlüğüne kavuşmaları için 8 Mart Dünya Kadın Günü’nde Sultanahmet Meydanı’nda eylem düzenliyor.08 Mart 2019 Cuma 14:55
Suriye’de katil Esed rejiminin hapishanelerinde kalan kadınların ve çocukların acilen özgürlüğüne kavuşması için İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda eylem düzenleniyor. Vicdan Hareketi öncülüğünde düzenlenen ve 2 bin Sivili Toplum Kuruluşunun destek verdiği eyleme binlerce kişi meydanı doldurdu. Alanda zaman zaman sloganlar yükseliyor.
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