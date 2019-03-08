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Onbinler Sultanahmet Meydanı'nda buluştu! Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocuklar serbest bırakılsın

Vicdan Hareketi, Suriye’de katil Esed rejiminin hapishanelerinde kalan ve yoğun baskı altında olan kadınların ve çocukların özgürlüğüne kavuşmaları için 8 Mart Dünya Kadın Günü’nde Sultanahmet Meydanı’nda eylem düzenliyor.

08 Mart 2019 Cuma 14:55
Onbinler Sultanahmet Meydanı'nda buluştu! Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocuklar serbest bırakılsın

Suriye’de katil Esed rejiminin hapishanelerinde kalan kadınların ve çocukların acilen özgürlüğüne kavuşması için İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda eylem düzenleniyor. Vicdan Hareketi öncülüğünde düzenlenen ve 2 bin Sivili Toplum Kuruluşunun destek verdiği eyleme binlerce kişi meydanı doldurdu. Alanda zaman zaman sloganlar yükseliyor.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:55
  1. İstanbul
  2. Suriye
  3. Esed rejimi
  4. Vicdan Hareketi
  5. Sultanahmet Meydanı

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