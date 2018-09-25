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Onay verildi! O ülkeye ABD'den 330 milyon dolarlık askeri teçhizat

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, Doğu Asya ülkesi Tayvan'a F-16 ve diğer askeri uçaklarla ilgili 330 milyon dolarlık yedek parça satışının onaylandığı belirtildi.

25 Eylül 2018 Salı 09:57
Onay verildi! O ülkeye ABD'den 330 milyon dolarlık askeri teçhizat

ABD yönetimi, Tayvan'a 330 milyon dolarlık askeri teçhizat satışını onayladı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada Tayvan'a F-16 ve diğer askeri uçaklarla ilgili 330 milyon dolarlık yedek parça satışının onaylandığı belirtildi.

Açıklamada satışın, Asya'daki askeri dengeleri değiştirmeden Tayvan'ın kendini savunma kabiliyetini geliştireceği vurgulandı.

HER YIL MİLYARLARCA DOLAR DEĞERİNDE SİLAH

ABD Senatosunun 1 Ağustos’ta kabul ettiği 2019 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası, ABD’nin Tayvan ile ortak askeri tatbikatları genişletmesini, askeri ve askeri olmayan üst düzey temasları artırmasını öngörüyor.

ABD, "Tek Çin" politikasıyla 1979'da Tayvan yerine Çin Halk Cumhuriyeti'ni "Çin'i temsil eden meşru siyasi otorite" olarak tanısa da Tayvan ile ilişkilerini de gayriresmi olarak sürdürüyor. Ada'nın savunmasına destek veren ABD, her yıl milyarlarca dolar değerinde silah satıyor.

ÇİN'DEN 'EYALET' SAVUNMASI

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri Tayvan'a kaçarak Ada'da bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmeyen Çin, bu adanın kendi eyaleti olduğunu savunuyor.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 09:57
  1. ABD yönetimi
  2. Tayvan
  3. ABD Savunma Bakanlığı
  4. Pentagon
  5. F-16
  6. Mao Zıdong
  7. Çin Halk Cumhuriyeti
  8. ABD'NİN Tek Çin politikası

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