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Seçim 2019 Sayfası

On Numara’yı Bursa’da 8 kişi bildi

On Numara 871.

16 Nisan 2019 Salı 02:43
On Numara’yı Bursa’da 8 kişi bildi

On Numara 871. Hafta şans oyunu çekilişinde sürpriz gelişme yaşandı. Bursa’da bir ilçede 8 kişi şanslı numaraları bilerek büyük ikramiye kazandı.


Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün İstanbul Galatasaray Şubesi çekiliş salonunda saat 21.15’te noter huzurunda gerçekleşen 871. hafta On Numara oyunu çekilişinde büyük ikramiyeyi 12 kişi bildi. Büyük ikramiye tutarının 337 bin 522 lira olduğu çekilişte, toplam 2 milyon 250 bin 152 lira dağıtıldı.


Bursa’da aynı ilçeden 8 kişi bildi


Pazartesi akşamı yapılan On Numara çekilişinde şanslı numaraları bilerek büyük ikramiyeyi tutturan 12 kişiden 8’i Bursa’nın Karacabey ilçesinden çıktı. Haftaya devirsiz giren 871. hafta On Numara şans oyunu çekilişinde kişi başına 28 bin 127 lira 25 kuruş ikramiye düştü.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 02:43
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