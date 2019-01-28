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On Numara çekildi (2)

Bu haftaki çekilişte 10 bilen çıkmayınca 341 bin 680 lira ikramiye gelecek haftaya devretti

28 Ocak 2019 Pazartesi 22:03
On Numara çekildi (2)

ANKARA (AA) - On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 341 bin 680 lira 44 kuruş ikramiye gelecek haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 80 kişi 2 bin 848 lira 20'şer kuruş, 8 bilen bin 516 kişi 150 lira 55'er kuruş, 7 bilen 17 bin 456 kişi 25'er lira, 6 bilen 109 bin 247 kişi 4 lira 15'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 181 bin 630 kişi ise 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 1 milyon 936 bin 162 lira 35 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya 908 bin 151 lira 25 kuruş KDV, 506 bin 187 lira 28 kuruş ise Şans Oyunları Vergisi olarak aktarıldı.

(Bitti)

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 22:03
  1. çekiliş
  2. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
  3. On numara

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