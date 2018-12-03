On Numara çekildi (2)

ANKARA (AA) - On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 5 kişi, 68 bin 869'ar lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 104 kişi 2 bin 207 lira 80'er kuruş, 8 bilen 2 bin 225 kişi 103 lira 55'er kuruş, 7 bilen 22 bin 72 kişi 19 lira 80'er kuruş, 6 bilen 128 bin 741 kişi 3 lira 60'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 176 bin 346 kişi 3 lira 35'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Bursa'nın İnegöl, Mersin'in Akdeniz, İstanbul'un Beyoğlu, İzmir'in Torbalı ve Tekirdağ'ın Kapaklı ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

(Bitti)