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On Numara çekildi (2)

10 bilen 2 kişi, 176 bin 283'er lira ikramiye kazandı

26 Kasım 2018 Pazartesi 22:25
On Numara çekildi (2)

ANKARA (AA) - On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 176 bin 283 lira 5'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 101 kişi 2 bin 327 lira 90'ar kuruş, 8 bilen bin 931 kişi 122 lira 5'er kuruş, 7 bilen 19 bin 138 kişi 23 lira 35'er kuruş, 6 bilen 116 bin 753 kişi 4 lira 5'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 189 bin 795 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Pendik ve Sultanbeyli ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

(Bitti)

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 22:25
  1. çekiliş
  2. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
  3. On numara

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