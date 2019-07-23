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Ön kuluçka programı başladı

Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinin (ASSİM)Girişim Destekleme Bölümü,120 proje arasından desteklenmeye değer bulunan 7 yenilikçi iş fikri için ‘ön kuluçka’ eğitim programına başladı.

23 Temmuz 2019 Salı 13:19
Ön kuluçka programı başladı

Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinin (ASSİM)Girişim Destekleme Bölümü,120 proje arasından desteklenmeye değer bulunan 7 yenilikçi iş fikri için ‘ön kuluçka’ eğitim programına başladı.


Muratpaşa Belediyesi, toplumsal, ekonomik, çevresel ve kültürel sorunların çözümü için yenilikçi fikirler sunan, bir iş fikri olan veya projesi ile ilgili AR-GE ve inovasyon çalışmaları yürüten girişimci ve girişimci adaylarına yönelik desteklerini sürdürüyor.


Batı Akdeniz bölgesinde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve bölgeden daha fazla girişimcinin çıkmasına destek olmak amacıyla ASSİM’in sunduğu fiziksel ortam desteği, girişimcilik eğitimi, danışmanlık, mentorluk hizmetlerinden yararlanmak için 120 yeni iş fikri müracaatta bulundu.


İş dünyasından isimler ve belediye yönetiminden oluşan Girişim Değerleme Kurulu, girişimci adaylarının iş fikirleri değerlendirdi ve 11 çalışma ön elemeyi geçti. Ön elemeyi geçenler kurula projeleriyle ilgili sunum yaptı. Sunumların ardından yapılan ikinci değerlendirmede, 7 yenilikçi iş fikri ‘ön kuluçka’ olarak ifade edilen programa girmeye hak kazandı.


Proje sahiplerinin girişimlerini birer ticari faaliyete dönüştürme şansı elde edeceği bu program kapsamında uzman eğitmenler tarafından iş planı hazırlamadan iş ağı oluşturmaya, ekip kurma ve yönetmekten sosyal medya kullanımına birbirinden farklı başlıklarda eğitimler verilecek. 9 Ağustos’a kadar sürecek eğitimleri başarıyla tamamlayan adaylar “Demo Day” gününde iş insanları ile buluşup geliştirdikleri projeleri sunarak, iş fikirlerini hayata geçirme fırsatı yakalayacak.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:19
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