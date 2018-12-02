Çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınav sonuçları açıklandı
Çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.02 Aralık 2018 Pazar 07:41
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, açıklanan 1'inci dönem çarşı ve mahalle bekçiliğine giriş sınavı sonuçlarının www.pa.edu.tr internet adresinden öğrenilebileceği belirtildi.
3 Aralık'a kadar başvuruda bulunabilecekler
Açıklamada, asıl adayların atama için gerekli olan belgeleri, planlama yapılan il emniyet müdürlüklerinden temin edebilecekleri ve 3 Aralık'a kadar başvuruda bulunabilecekleri kaydedildi.
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