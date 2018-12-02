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Çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınav sonuçları açıklandı

Çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.

02 Aralık 2018 Pazar 07:41
Çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınav sonuçları açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, açıklanan 1'inci dönem  çarşı ve mahalle bekçiliğine giriş sınavı sonuçlarının www.pa.edu.tr internet  adresinden öğrenilebileceği belirtildi.

3 Aralık'a kadar başvuruda bulunabilecekler

Açıklamada, asıl adayların atama için gerekli olan belgeleri, planlama  yapılan il emniyet müdürlüklerinden temin edebilecekleri ve 3 Aralık'a kadar başvuruda bulunabilecekleri kaydedildi.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 07:41
  1. Bekçi
  2. Emniyet Genel Müdürlüğü
  3. sınav sonuçları

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