On binlerce Kamerunlu Nijerya'ya sığındı BM, Kamerun'un güneybatısında yaşanan çatışmalar nedeniyle 32 binden fazla mültecinin Nijerya'ya sığındığını açıkladı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Kamerun'un güneybatısında ayrılıkçılarla güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi Nijerya'ya sığındı. BM Kamerun Yerleşik ve İnsani Koordinatörü Allegra Baiocchi, yaptığı açıklamada, son iki yılda 32 binden fazla kişinin Kamerun'dan Nijerya'ya kaçtığını belirtti. Ülkedeki güvenlik sorunu ve siyasi krizin göçleri arttırdığını belirten Baiocchi, "Bölgedeki güvensiz ortam ve artan şiddet olayları nedeniyle yaklaşık 437 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bunların arasında 32 binden fazla kişi Nijerya'ya sığındı." dedi. Baiocchi, Nijerya'ya sığınan mültecilerin gıda, temiz su, barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini kaydetti. Kamerun'da İngilizce konuşulan bölgedeki ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972 yıllarındaki federalizme geçişinin yıl dönümü nedeniyle 1 Ekim 2017'de Ambazonya adını verdikleri sembolik devleti kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Kamerun hükümetinin bu karara karşı çıkması nedeniyle ayrılıkçılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalardan binlerce kişi etkilenmişti.









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