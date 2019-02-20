On binlerce çocuk sağlıkla gülümsüyor

Tepebaşı Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde 2013 yılından bu yana taramadan geçen toplam çocuk sayısı 48 bin 252’ye, tedavisi yapılan toplam çocuk sayısı ise 25 bin 842’ye ulaştı.

Tepebaşı Belediyesi’nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden biri olan ‘Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ Eskişehirli çocukların sağlıklı bir ağız yapısı ile yetişmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından ücretsiz olarak hizmet sağlayan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, halk sağlığı konusunda öne çıkan en önemli projelerden biri olarak dikkat çekiyor. 2013 yılında Şirintepe Mahallesi’nde hizmete giren merkezde bugüne kadar 48 bin 252 çocuk sağlık taramasından geçirildi. Merkezde tedavisi gerçekleştirilen çocuk sayısı ise 25 bin 842’ye ulaştı. Bu süreçte acil polikliniğine gelerek taraması yapılan hasta sayısı 27 bin 436 olurken; florlama yapılan çocuk sayısı ise 14 bin 471 oldu. Türkiye’de dördüncü Eskişehir’de ilk olan merkez kısa sürede gerçekleştirdiği çalışmalar ile sadece Tepebaşı’nın değil Eskişehir’in de örnek gösterildiği bir merkez haline geldi. Muayeneye gelen çocuklar tamamen kendileri için tasarlanmış merkezde çizgi filmler izliyor, eğitimlere katılıyor bir yandan da hayatları boyunca kullanacakları sağlıklı dişlere kavuşuyorlar. Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, sadece ağız sağlığı ile ilgilenmeyip, 4-18 yaş grubu çocuklara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti de sunuyor. Merkezde sağlanan psikolojik destek hizmetinden yararlanan çocuk sayısı da 2 bin 743 oldu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç yaptığı açıklamada diş sağlığının erken yaşta kontrol altına alınması gerektiğini belirterek ülkenin önemli sağlık sorunlarından biri olan diş sağlığı problemini önemli olmaktan çıkartmak için çalıştıklarını belirtti. Başkan Ataç, “Çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için koruyucu hekimlik çalışması olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni yaşama geçirmiştik. Merkezimiz çarpıcı sonuçlara ulaşıyor. Çocuklarımız diş hekimi korkusu olmadan, gerekli durumlarda tedavileri yapılarak sağlıklı gülüşlere kavuşuyorlar” ifadelerini kullandı.

Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, 1 pedodontist, 5 diş hekimi, 5 diş hekimi asistanı, 1 psikolog, 2 danışma görevlisi, 2 temizlik personeli ve 1 güvenlik görevlisi ile hizmet veriyor.