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Etkinlikler 'On beşi' geleneği coşkusu! Helal olsun sizlere...
Etkinlikler

'On beşi' geleneği coşkusu! Helal olsun sizlere...

Yeniakit Publisher
2023-04-06 11:13:00 -

Bayburt'ta her yıl Ramazan ayının 14'üncü gününde çocukların katılımıyla düzenlenen 'on beşi' geleneği bu yılda devam etti.

Bayburt'ta her yıl Ramazan ayının 14'üncü gününde çocukların katılımıyla düzenlenen 'on beşi' geleneği bu yılda devam etti.
Bayburt'ta Ramazan ayının 14'üncü gününü 15'e bağlayan akşamda çocukların katılımıyla kutlanan 'on beşi' geleneği bu yıl da çocuklar tarafından coşkuyla yaşatıldı. Bayburt'ta asırlardır sürdürülen 'on beşi' geleneği her yıl Ramazan'ın 14'üncü gününde çocuklar poşetlerini alıp kapı kapı gezip, ‘on beşi’ diyerek şeker, fıstık, çikolata gibi hediyeler topluyorlar. Bayburt'un her mahallesinde kutlanan gelenek, Bayburtlular tarafından sevilerek, yaşatılmaya çalışılıyor.
Bayburt Belediyesi ise çocuklara poşetler içerisinde kuruyemiş, çikolata, bisküvi gibi çocukların seveceği şekerlemeleri dağıtarak ikramda bulundu.
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 'on beşi' geleneğinin asırlık bir gelenek olduğunu ve belediye olarak geleneği yaşatma gayreti içerisinde bulunduklarını söyleyerek, "Bayburt'ta asırlardan beri devam eden bir geleneğimiz var, on beşi geleneği. Ramazan ayının 14'ünü, 15'ine bağlayan gece, Bayburt'ta on beşi olarak tabir ediliyor ve çocuklarımızın mutluluk kaynağını oluşturuyor. Burada Ramazan ayındaki o uhrevi havayla birlikte çocuklarımız geçmişten günümüze taşıdıkları değerleri yaşatmaya çalışıyorlar, Bayburt halkı da bunu sürekli hale getirdi. Biz de belediye olarak bu geleneği devam ettirme gayretindeyiz" dedi.
Poşet poşet şekerleme, kuruyemiş, meyve suyu, bisküvi gibi abur cuburları teravih namazı saatine kadar toplayan çocukların mutluluğu ise yüzlerinden okundu.
Başkan Pekmezci'ye teşekkür eden Bayburtlu bir çocuk ise, "Başkanım iyi ki varsın" diyerek, "On beşi geleneği için çikolatalarımı aldık, çok mutluyuz. Bizi unutmayan Hükmü Pekmezci başkanıma çok teşekkür ediyorum. Onun gibi insanlar var oldukça bu on beşi geleneği ve daha niceleri Bayburt'ta devam edecektir. Allah ondan razı olsun, Allah başkanımızı başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

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