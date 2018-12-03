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"Omuzlarıma değil, bacaklarıma baktığımda yapabileceğim birçok şey var"

Samsun'da KYK'nin düzenlediği "Zoru Başaranlar Engelleri Aşanlar" etkinliğinde milli paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı ve görme engelli sanatçı Ersin Çimen üniversitelilerle bir araya geldi- Sümeyye Boyacı: - "El ele tutuşmak, kol kola girmek, içine alırcasına sımsıkı sarılmak bir mucize olmadığı sürece benim yapamayacağım şeyler ama omuzlarıma değil de bacaklarıma baktığım zaman yapabileceğim daha başka birçok şey var"

03 Aralık 2018 Pazartesi 22:50
"Omuzlarıma değil, bacaklarıma baktığımda yapabileceğim birçok şey var"

SAMSUN (AA) - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Samsun İl Müdürlüğünce düzenlenen "Zoru Başaranlar Engelleri Aşanlar" etkinliğinde milli paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı ve görme engelli sanatçı Ersin Çimen, öğrencilerle bir araya geldi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Boyacı, başarıya giden yolun kolay olmadığını ancak çalışıldığı zaman katedilebildiğini söyledi.

Boyacı, kendisi gibi herkesin çalıştığı zaman maruz kaldığı engelleri aşabileceğini dile getirdi.

Elleri ve kolları olmamasına rağmen Türkiye'de birincilikler elde ettiğini belirten Boyacı, başaracağına inanıp çok çalışarak Avrupa şampiyonu olduğunu anlattı.

Yüzmeye 5 yaşında başladığına dikkati çeken Sümeyye Boyacı, şöyle konuştu:

"Yarışmalarda birinci olup bayrağımızı göklere çıkardığınız zaman, İstiklal Marşımızı oradaki tüm ülkelere dinlettiğinizde bunların hepsi unutuluyor. Farklılıklarımız bizi özel kılar. Kendini fark et, hayal et ve farkını yarat. Benim yapmak istediğim farksa limitlerimi zorlayarak hem 2020 Tokyo'da Türkiye'nin ilk olimpiyat şampiyonu olmak hem de akademik anlamda sınırlarımı zorlayarak en iyi yerlere gelmek. İleride düşündüğüm meslek ise psikologluk.

El ele tutuşmak, kol kola girmek, içine alırcasına sımsıkı sarılmak bir mucize olmadığı sürece benim yapamayacağım şeyler ama omuzlarıma değil de bacaklarıma baktığım zaman yapabileceğim daha başka birçok şey var."

- "Yaşamak için de yaşatmak için de yaşamak lazım"

Görme engelli sanatçı Çimen de 44 yıldır bağlama çaldığını, son 23 yıldır türkü okuduğunu, 2014 yılında "Gönlümün Bam Teli" albümünü çıkardığını söyledi.

Çimen, müzik öğretmenliği yapan 300'den fazla öğrencisinin bulunduğunu, sanatçı kimliğinin yanında hesap uzmanı ve koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu kaydetti.

Çimen, "Yaşamayı seviyorum. Saz çalıp türkü söylemeyi seviyorum. Rakamları seviyorum çünkü hayat sayılardan ibaret. İnanın bana aldığımız nefes, yürüdüğümüz adımların hepsi hesaplanmış durumda. Önemli olan o hamleleri doğru yapmanız. Yaşamak için de yaşatmak için de yaşamak lazım. "diye konuştu.

Çimen, konuşmasının ardından türkü seslendirdi.

- "Bu toprakların size çok ama çok ihtiyacı var"

KYK İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da engelin vücutta değil, sevgisizlikte olduğunu söyledi.

İnsanın yaratılışında engelleri aşma fıtratıyla donatıldığına işaret eden Kasapoğlu, engelliliklerine rağmen başarılı insanların herkese olumlu örnek olduğunu belirtti.

Kasapoğlu, bu insanların örnek alınması gerektiğine işaret ederek, "Hiçbir şeyi bahane bulmayacaksınız, bulmamanız gerekiyor çünkü bu toprakların size çok ama çok ihtiyacı var. Çok çalışacağız. Her gencimiz, Anadolu'nun her sathında başarı hikayeleri yazsın diye emek sarf ediyoruz. Her biriniz bizim için çok önemli." diye konuştu.

Her öğrenciden Sümeyye Boyacı ve Ersin Çimen gibi başarı hikayeleri beklediklerini dile getiren Kasapoğlu, "Arkadaşlar hayat çok kısa. Şu çok kısa hayatın içinde çok anlamlı başarı hikayeleri yazın ne olur. Size güvenimiz tam, beklentimiz çok." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte bazı seyircilere gözleri, bazılarına da kulakları kapatılarak empati kurmaları için film izletildi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 22:50
  1. görme engelli sanatçı Ersin Çimen
  2. İsmail Hakkı Kasapoğlu
  3. milli paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı
  4. Samsun
  5. Yetenek Sizsiniz Yarışması
  6. Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu
  7. Zoru Başaranlar Engelleri Aşanlar

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