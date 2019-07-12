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Omurilik kesesi dışarıda doğan bebek sağlığına kavuştu

Muş'un Bulanık ilçesinde, omurilik kesesi dışarıda doğan bebek, ameliyatla sağlığına kavuştu

12 Temmuz 2019 Cuma 17:30
Omurilik kesesi dışarıda doğan bebek sağlığına kavuştu

MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde, omurilik kesesi dışarıda doğan 12 saatlik bebek, bir saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

İlçeye bağlı Ulurdere köyünde yaşayan Ayşete ve Mikail Yapıcı çiftinin bebeği, omurilik kesesi dışarıda dünyaya geldi.

Burhanettin adı verilen bebek, Muş Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Hakan Millet'in gerçekleştirdiği başarılı operasyonla sağlığına kavuşturuldu.

Millet, yaptığı açıklamada, bebeğin omuriliğinde yaşanan sıkıntı nedeniyle ailesinin kendilerine başvurduğunu söyledi.

Yapılan muayene sonucu tanısı konulan bebeğin ameliyatla sağlığına kavuştuğunu belirten Millet, "Bu ameliyat, hassasiyet ve ekip çalışması gerektiriyor. Anestezi ve yeni doğan bölümlerimizin bu anlamda emekleri büyük. Bu hastalık anne karnında tespit edilebilen, hatta anne karnında tedavi edilebilen ve önlenebilen bir durum. Bundan dolayı hamile kalmayı planlayan ya da hamile olan annelerimizin hamileliği boyunca hekim kontrollerini aksatmaması çok önemli." ifadesini kullandı.

Daha önce de benzer bir ameliyat gerçekleştirdiklerini anlatan Millet, bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini ve bir kaç gün içinde taburcu edileceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:30
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