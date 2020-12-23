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Biyografi Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor aslen nerelidir? Ömür Akkor yemek tarifi
Biyografi

Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor aslen nerelidir? Ömür Akkor yemek tarifi

Yemekleri ve yazdığı kitaplar ile adından söz ettiren Ömür Akkor’un hayatı merak konusu oldu. 45 yaşında olan Ömür Akkor aslen Kilislidir. İşte yemek tarifleri ev hanımlarının vazgeçilmezleri arasında bulunan Ömür Akkor’un hayatı-biyografisi-özgeçmişi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 09:42:00 -
Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor aslen nerelidir? Ömür Akkor yemek tarifi

Ömür Akkor, 1975 yılında Kilis'te doğdu. Uludağ Üniversitesi'nde İktisat okudu. 5 yıl Bursa‘nın ilçe ve köylerinde yemekleri kayıt altına aldı. 105 yıldır devam eden ve Türkiye’nin en eski arkeolojik kazısı olan Alaca Höyük’te kazı çalıştayı ekibinde şef olarak bulunmakta ve 4000 yıllık yemekleri hayata geçirmektedir.

Son 15 yıldır Türkiye mutfağı üzerinde çalışmalar yapmak için 81 ili gezmiş ve “Türk mutfağı için 250.000 km” projesini tamamlamıştır. 'Bursa Mutfağı' kitabını hazırladı. 'Bursa Mutfağı' kitabı, Bursa'nın 500 yıllık yemek kültürünü masaya yatıran ilk yemek kitabı oldu. Kitap Mart 2009 tarihinde yayınlandı. Kitapta ilk kez yayınlanarak dünya mutfak literatürüne giren 140 tarif yer alıyor.

Ömür Akkor yemek tarifi

Ömür Akkor, Doğu Akdeniz Üniversitesinde Gastronomi bölümünde “Anadolu Mutfak Tarihi”, “Osmanlı Mutfağı” ve “ Türk Mutfağı” dersleri veriyor. 'Bursa Mutfağı' kitabı ile dünyanın yemek kitabı yarışması “Gourmand World Cookbook Awards”ta,“Yerel Mutfak” kategorisinde 2009'un en iyi kitabı ödülünü aldı.

 

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