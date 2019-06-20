0553 313 94 23

OMÜ’lü akademisyenlerden anlamlı etkinlik

SAMSUN (İHA) – Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele’yi başlatmak için Samsun’a çıkışlarının 100.

20 Haziran 2019 Perşembe 15:59
OMÜ’lü akademisyenlerden anlamlı etkinlik

SAMSUN (İHA) – Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele’yi başlatmak için Samsun’a çıkışlarının 100. yılı dolayısıyla, Samsun’un çeşitli yerlerinden aldıkları topraklarla Sarp Sınır Kapısı’nda bulunan şehitliğe fidan dikme etkinliği gerçekleştirecek olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) akademisyenleri, etkinlik öncesi OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç’e etkinlikte giyecekleri ve özel olarak hazırlanan formayı hediye etti.


OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hayrettin Katipoğlu ve Mehmet Mustafa Tilekli, Milli Mücadele’nin başlatılmasının 100. Yılı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza atacak. OMÜ ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Samsun Şubesi’nin desteğiyle gerçekleşecek etkinlikte, Samsun’daki Tütün İskelesi’nden bisikletle yola çıkacak olan iki akademisyen, çeşitli köylerden ve güzergahtaki Fatsa, Espiye, Arsin ve Ardeşen’de bulunan şehitliklerden temsili olarak toprak alacak. Akademisyenler son olarak varış noktası olan, Türkiye-Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı’nda bulunan şehitliğe aldıkları topraklarla birlikte fidan dikecek. Beş gün sürmesi planlanan etkinlikte akademisyenler, yaklaşık olarak 550 kilometrelik yolu pedallayarak geçecek.



Rektör Bilgiç’e özel formayı hediye ettiler


Etkinlik öncesi akademisyenler, Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Faruk Tan’la birlikte Rektör Bilgiç’i ziyaret etti. Etkinlikle ilgili çeşitli bilgiler veren akademisyenler, Rektör Bilgiç’e etkinlikte giyecekleri ve özel olarak hazırlanan formayı hediye etti. Rektör Bilgiç ise organizasyonun önemli ve anlamlı bir etkinlik olduğunu ifade ederek bisikletle yola çıkacak iki akademisyene başarı ve sağlık dilekleriyle teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 15:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polatlı’da ilk buğday kilogramı 40 liradan satıldı
    1. Polatlı’da ilk buğday kilogramı 40..
    2. Türk ve Yunan heyetlerinin görüşmesi..
    3. Bakan Varank’tan Çatı Davası paylaşımı
    4. Başkan Yıldırım’dan İmamoğlu’na destek
    5. Başkan Çerçioğlu’na Kuşadası’nda ay..
    6. Çocuklarını dilendiren ailelere işlem..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zaten..
    8. Sıcak yaz günlerinde ter kokusundan..
    9. Alanya’daki uyuşturucu operasyonuna 5..
    10. Elektrik aboneliği üzerine nasıl alınır?
    11. Ölüleri yan yana dizilmiş! Tam 23..
    12. Okula başlama yaşını 69 ay olarak..
    13. Muazzez İlmiye Çığ için 105 meşe..
    14. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    15. GAÜN Yabancı Diller Yüksekokulu’nda..
    16. Kazakistan’da yaşayan Ahıska Türkleri..
    17. Mezarlıkta yan yana dizilmiş 23..
    18. Gölbaşı Belediyesi hummalı..
    19. Nevşehir Belediyesi ücretsiz yaz spor..
    20. Ucuz atlatılan kaza anbean güvenlik..
    21. Gürpınar Belediyesinden evde sağlık..
    22. 1 ayda 21 bin 121 araca trafik cezası..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mısır..
    24. Araklı'daki sel
    25. Kayseri’de 1 ayda 28 kişi..
    26. Bakan Çavuşoğlu İran'da
    27. Erdek’li Kıbrıs gazilerine madalya
    28. Kıbrıs’ta tartışmaya neden olan..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İmamoğlu)..
    30. Muhammed Mursi'nin vefatı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!