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OMÜ’den İSG protokolü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile içerisinde Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) de yer aldığı 21 üniversite arasında iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında iş birliği protokolü imzalandı.

15 Şubat 2019 Cuma 13:01
OMÜ’den İSG protokolü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile içerisinde Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) de yer aldığı 21 üniversite arasında iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında iş birliği protokolü imzalandı. Törende Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de OMÜ adına protokole imza attı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile 21 üniversite arasında, İSG alanında, gençlere yönelik farkındalık aktivitelerinin desteklenmesi, iş ekipmanlarının kontrollerini yapan kişilere verilecek temel eğitim programlarının düzenli ve etkin uygulanması ile işverenlere eğitimler verilmesi amacıyla protokol imzalandı.


Bakanlık içerisinde bulunan Reşat Moralı Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Kardaş Ergezen ile aralarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç’in de yer aldığı 21 üniversitenin rektörü katıldı.


İmzalanan protokolle ilgili düşüncelerini paylaşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, protokole imza atmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 13:01
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