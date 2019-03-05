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OMÜ’de günlerden "Bangladeş"

2018-2019 akademik bahar yarıyılının başlamasıyla birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) etkinlikler hız kazandı.

05 Mart 2019 Salı 17:37
OMÜ’de günlerden "Bangladeş"

2018-2019 akademik bahar yarıyılının başlamasıyla birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) etkinlikler hız kazandı. 109 ülkeden uluslararası rengi bünyesinde taşıyan OMÜ’de bu amaçla “Bangladeş Tanıtım Günü” etkinliğine imza atılırken, aynı zamanda UNESCO tarafından kabul edilen “Dünya Ana Dil Günü” de kutlandı.


OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi, Uluslararası Öğrenci Ofisi ve beraberindeki Uluslararası Öğrenci Topluluğu paydaşlığında organize edilen ve Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (OMÜ-TÜRKÇE) de destek verdiği etkinlikler dizisi, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleştirildi.


Tanıtım günü ve kutlama etkinliğine; Bangladeş Büyükelçi Yardımcısı Sabuj Ahmed ve Büyükelçilik yetkilileri, Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kuran, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya, OMÜ Uluslararası Öğrenci Koordinatörü ve aynı zamanda Uluslararası Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. İzzet Akça, OMÜ-TÜRKÇE Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Saraç, akademisyenler, idari personel ile çok sayıda yerli ve uluslararası öğrenci katıldı.


İstiklal Marşı ve Bangladeş Ulusal Marşı’nın çalınmasıyla başlayıp, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, Bangledeş’in doğal güzellikleri ve kültürel değerlerinin tanıtıldığı video gösteriminin ardından açılış konuşmalarıyla da duygu ve düşünceler paylaşıldı.



“Dünyanın kültürel zenginliğine katkı sunmak için öğrencilerimize gönüllerimizi açtık”


Açılış konuşmalarında ilk olarak söz alan OMÜ-TÜRKÇE Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Saraç her dil, kültür ve medeniyetin bütün unsurlarıyla dünyaya eşsiz bir zenginlik kattığını vurguladı. OMÜ-TÜRKÇE olarak bu zenginliğe katkı sunmak adına öğrencilere gönüllerini açtıklarını belirten Dr. Öğr. Üyesi Saraçoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Öğrencilerimize dostluğun ve kardeşliğin dilini, barışın dilini, birbirini anlamayı, farklılıkların zenginliğini, yaratılanı Yaradan’dan ötürü hoş görmeyi, Mevlana’nın hoşgörüsünü, Yunus’un sevgisini öğretiyoruz. Çünkü evrensel olmanın aslında millî olmakla mümkün olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu sebeple hem dilimizi hem de millî kültürümüzü dünyanın dört bir yanından gelen dostlarımızla paylaşıyoruz ve bu tarz programlarla onların dillerini, kültürlerini ve medeniyetlerini yakından tanıma fırsatı buluyoruz. Tüm bu duygu ve düşüncelerle ana dilleri için hayatlarını yitiren, bedel ödeyerek dünyaya bu günü hediye eden Bangladeşli öğrencileri saygıyla anıyor; başta Bangladeşli misafirlerimiz olmak üzere hepsi farklı farklı dilleri konuşan tüm konuklarımızın Dünya Ana Dil Günü’nü kutluyorum.”



“Umuyorum ki her geçen gün hem diğer uluslararası öğrenci sayımız hem de Bangladeşli öğrencilerimizin sayısı artacak”


OMÜ’de bulunan 50 bin öğrenciden 5 bininin uluslararası öğrencilerden oluştuğuna dikkat çeken OMÜ Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya ise, “109 ülkeden öğrencimiz var, 5 öğrencimiz de Bangladeş’ten. Umuyorum ki her geçen gün hem uluslararası öğrenci sayımız hem de Bangladeşli öğrencilerimizin sayısı artacak. Ülkemize geldiğinizde size ilk kucak açan, size ilk hoş geldiniz diyen OMÜ-TÜRKÇE’ye de teşekkür etmek istiyorum. Bizim Uluslararası Öğrenci Ofisimiz, OMÜ-TÜRKÇE’nin en üst katında. Özellikle yeni gelen arkadaşlarımızın ofisimize gelip diğer öğrencilerle tanışıp kaynaşmalarını, Uluslararası Öğrenci Topluluğunun etkinliklerine katılmalarını arzuluyoruz. Zira ancak birbirinizle kenetlendiğiniz zaman bir şeyler yapabiliriz. Tekrar hoş geldiniz, arkadaşlarımızın içinde yer alacağı etkinliklerle hoşça vakit geçireceğimizi düşünüyorum, herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.



“5 bin öğrencimiz; OMÜ’nün âdeta birleşmiş milletleri görünümünde”


Sözlerine, programından ötürü Ankara’da bulunan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in tüm katılımcılara selam ve sevgilerini ileterek başlayan Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kuran da, “109 ülkeden 5 bin uluslararası öğrencimiz, toplam öğrencilerimizin yüzde 10’unu oluşturuyor, bu da bizim âdeta birleşmiş milletlerimiz. Bu potansiyelimiz tabii bir taraftan farklı kültürlerin birbiriyle tanışması için önemli bir fırsat. Özellikle bu tür etkinlikler, diğer kültür ve medeniyetlerin kendilerini başka insanlara anlatması için güzel bir ortam sağlıyor. Zira 109 ülkeye kendinizi tanıtma şansını yakalıyorsunuz ” sözleriyle Üniversitenin kültürel çeşitliliğine vurgu yaptı.



“Bu tarz ortamlar hem kişisel gelişiminize hem de dünya barışına katkı sağlayacaktır”


Uluslararası öğrencilerin, öğrenimlerini devam ettirirken bir yandan uluslararası barışa da hizmet ettiğine işaret eden Rektör Vekili Kuran, “Burada göreceğiniz ve öğreneceğiz başka kültürler, sizlerin aynı zamanda kişisel gelişiminize de muhakkak katkı sağlayacak, dünya barışını da hizmet edecektir. O nedenle bu tür kültürel zenginliğin olduğu ortamları lütfen iyi değerlendirin. Bu vesileyle bu organizasyonu düzenleyen Uluslararası Öğrenci Ofisimiz ile Uluslararası Öğrenci Topluluğumuza ve emeği geçen herkese, ayrıca bu programın gerçekleşmesinde rolü olan Bangladeşli 4 cesur öğrencimize özellikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Tıp Fakültesinde eğitim gören program sunucusu Bangladeşli öğrencinin davetiyle kürsüye gelip katılımcıları selamlayan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir ise program sunucusu olan Bangladeşli öğrencileri Yusuf’u çok sevdiklerini, çalışkan bir öğrenci olarak kendisinden memnun olduklarını söyleyerek katılımcılara teşekkürlerini sundu.


Açılış konuşmaları sonrası Bangladeş Büyükelçi Yardımcısı Sabuj Ahmed, yapmış olduğu kapsamlı bir sunumla ülkesinin; coğrafi, siyasi, kültürel ve ulusal özelliklerini katılımcılarla paylaşırken Türkiye ve Bangladeş arasındaki dostluğun ve iş birliklerinin önemi üzerinde durdu. Büyükelçi Yardımcısı Ahmed, konuşmasında herkesi bütün yönleriyle Bangladeş’i keşfetmeye çağırdı.



“Şiirler dostluğu pekiştirdi”


Programdaki etkinlikler dizisi ise Bangladeşli öğrencilerin kendi ana dilleri olan Bengalce şiir okumasıyla başladı. Dünya Ana Dil Günü’nü kutlamak amacıyla seslendirilen şiire OMÜ’lü uluslararası öğrenciler de eşlik etti. Arkasından OMÜ-TÜRKÇE Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin, Cahit Sıtkı Tarancı’ya ait “Memleket İsterim” ve Bengalce şiir performansları izleyicilerin beğenisini kazandı.



“Mini Bangladeş ulusal defilesi mest etti”


Programda ayrıca Ankara’dan gelen Bangladeşli öğrenci ve sanatçı Ching Moi Mucumdar’ın enstrüman ‘harmonium’ ile seslendirdiği Bengalce şarkı etkinliklere renk katarken, OMÜ’lü yerli ve uluslararası öğrencilerin sergilediği Bangladeş ulusal dans koreografisi etkinliklerin heyecanını yükseltti. Bangladeş geleneksel kıyafetlerinin tanıtıldığı mini defile ise katılımcıları hayran bırakıp yoğun alkış aldı.


Program sonunda, protokol tarafından etkinliklerde görev alarak hünerlerini sergileyen öğrencilere teşekkür belgeleri takdim edildi.



Dünya Ana Dil Günü


21 Şubat 1952 yılında üniversite öğrencilerinin öncülük ettiği gösterilerde Bangladeş halkı yerel dillerini kullanabilmek için ölümü göze alarak büyük bir mücadele verdi. Çıkan olaylarda ise bazı üniversite öğrencileri yaşamını yitirdi. Bu olaydan sonra UNESCO tarafından bu olayın yaşadığı 2 Şubat tarihi Dünya Ana Dil Günü olarak kabul edildi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:37
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