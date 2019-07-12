OMÜ yönetimi şehit yakınları ve gazileri ağırladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yönetimi; kurumda görev yapan şehit yakınları ve gazilerle kahvaltıda bir araya geldi.

OMÜ Yaşam Merkezinde düzenlenen geleneksel kahvaltıya şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Özgür Bostancı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi Başkanı Ahmet Diril de katıldı.

“OMÜ bünyesinde en fazla şehit ve gazi yakını çalıştıran kurumlardan biri”

Kahvaltı öncesi kısa bir konuşma yapan Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, “Öncelikle bizleri kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederim. OMÜ, belki de Samsun’da bünyesinde en fazla şehit ve gazi yakını çalıştıran kurum.Zaman zaman sizler ile bir araya geliyor ve istişare yapıyoruz ama birbirini tanımayanlar var. Herkes birbirini görüp tanısın maksadıyla geleneksel hale getirdiğimiz kahvaltımızı tekrarlayalım istedik. Bizim milletimizin en güzel özelliklerinden biri birlik ve beraberliktir. Memleketimizin neresine gidersek gidelim karşılaştığımız tüm insanların gönlü geniş, ruhu geniş. Bunu kelimelerle anlatmak mümkün değil. Başka bir millette bu duyguların olduğunu düşünmüyorum. Biz bir ve beraber olursak varız. Olmadığımız takdirde bizi yok etmek isteyen güçler başarılı olacaktır. Biz bugün bu konuşmayı rahat bir şekilde yapabiliyorsak şehit ve gazilerimiz sayesindedir. Allah hepsinden razı olsun, şehitlerimizin mekânları cennet olsun” sözlerine yer verdi.

“Bu ülke ayaktaysa şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir”

Şehit, gazi yakınlarıyla bir araya gelmenin önemli olduğunu vurgulayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran da, “Geçmiş yıllarda da yine şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya gelmiştik. Bugün de sizlerle bir arada olmaktan onur duyuyorum. Eğer biz bugün kahvaltı da dahi bir araya gelebiliyorsak, şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Bu ülke ayaktaysa yine şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir, biz bunu biliyoruz. Biz, ‘Allah’ım bana şahadeti nasip et’ diye dua eden askerlere sahip bir milletiz. Vatanı için seve seve canını verebilen bir milletiz. Biz de onlara layık olabilmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

“Şehitlik ve gazilik dinimiz ve milli değerlerimiz açısından çok önemli”

Şehitlik ve gaziliğin milletimiz açısından öneminin altını çizen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, “Burada bulunduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Şehitlik ve gazilik, hem dinimizde hem de milli değerlerimiz açısından çok önemli. Şehit olanlarımız zaten makamlarını buldular. Onlardan Allah razı olsun. Önemli olan vatan için canını feda eden şehitlerimizin bizlere emanet ettiği ülkemizde onlara layık bir şekilde yaşamak. Bu anlamda ülkemiz 15 Temmuz’da bunu gösterdi. Öyle gençler gördük ki vatanı için kendisini tankın altına attı. Vatan için kendini feda etmek bu milletin asli unsurlarından bir tanesi. Gazilerimize Allah uzun ömür versin” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir toprak parçası bizim topraklarımız kadar vatan olmayı hak etmemiştir”

Ülke topraklarının bütünlüğü için verilen mücadelelere değinen Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi Başkanı Ahmet Diril, “Malumunuz olduğu gibi dünyada hiçbir toprak parçası bizim topraklarımız kadar vatan olmayı hak etmemiştir. Cennet vatan topraklarımızın her karışı, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kanlarıyla hamur olmuş gölgesinde hür ve bağımsız olarak yaşadığımız, rengini ve şeklini o mübarek kanlardan almıştır. Bu vesileyle aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize, yüce Türk Milletinin, yüksek ahlaki özelliklerini oluşturan vefa duygusuyla sadakat göstermeliyiz” dedi.

“Bizi bir araya getiren OMÜ yönetimine sonsuz teşekkür ederim”

Son olarak söz alan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz günün anlam ve öneminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bugün bizleri nimetlerin etrafında bir araya getiren rabbimize hamdolsun. 1071’de başlayan, 15 Temmuz 2016’ya kadar devam eden bir mücadele süreciydi bu. Şehitlerimiz ve gazilerimiz maalesef ki bu toprakların bedeli. İnşallah rabbim bizleri şehitlerimizin şefaatine nail eyler. Cennette bizleri beraber eyler. Bu anlamlı günde bizleri bir araya getiren başta Rektörümüz olmak üzere OMÜ yönetimine sonsuz teşekkür ederim.”

Dilek ve isteklerin de konuşulduğu buluşma, toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.