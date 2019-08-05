OMÜ Vakfı Koleji’nin STEM Projesi Ulusal Ajans tarafından kabul edildi SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vakfı Koleji’nin STEM Projesi, Ulusal Ajans tarafından kabul edilerek 19 bin 24 avro hibe desteği almaya hak kazandı.

SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vakfı Koleji’nin STEM Projesi, Ulusal Ajans tarafından kabul edilerek 19 bin 24 avro hibe desteği almaya hak kazandı.

Avrupa Birliği Başkanlığı-Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 2019 yılı Erasmus + faaliyetleri teklif çağrısı dönemi proje başvuruları sonuçları açıklandı. Erasmus + programı okul eğitimi personel hareketliliği faaliyeti kapsamında 2019 yılı teklif çağrısı döneminde OMÜ Vakfı Koleji Özel Ortaokulu tarafından hazırlanan 2019-1-TR01-667494 numaralı ve "Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik" başlıklı projesi içerik değerlendirilmesi sonucunda 93 puan ile uygunluk kriterlerini karşılayarak 19 bin 24 Avro hibe desteği almaya hak kazandı.

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