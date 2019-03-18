0553 313 94 23

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde görev değişimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Tıp Fakültesi Hastanesi) Müdürlüğünü (Başhekim) 4 yıldır yürüten Prof.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:48
OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde görev değişimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Tıp Fakültesi Hastanesi) Müdürlüğünü (Başhekim) 4 yıldır yürüten Prof. Dr. Recep Sancak, yerini Prof. Dr. Ünsal Özgen’e bıraktı.


Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimlik makam odasında gerçekleştirilen devir-teslim törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir ve başhekimlik personeli katıldı.



“Bu görevler gelip geçici, kalıcı olan kurumumuz”


Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, “Bu görevi 4 yıldır sürdüren Recep Hocamız, bayrağı bugün Ünsal Hocamıza teslim ediyor. Bu 4 yılın yaklaşık 2,5-3 yılında birlikte çalıştık. Bu görevler gelip geçici, kalıcı olan kurumumuza yaptığımız katkılarımız. Kendisi özveriyle çalıştı, kurumun daha iyi yerlere gelmesi için hastanemizin daha iyi yerlere gelmesi için mücadele etti. Ünsal Hocamızın da tecrübesiyle hastanemize çok iyi hizmetler edeceğine inanıyoruz. Hizmetlerinden dolayı Recep Hocamıza teşekkür ediyor, Ünsal Hocamıza da yeni görevinde başarılar diliyorum” diye konuştu.



“Bu işe yıllarını vermiş bir arkadaşımıza görevi devrediyoruz”


Görevi devreden Prof. Dr. Recep Sancak ise ekonomik anlamda sıkıntılı bir dönemde göreve geldiklerini belirterek, “Görevi devraldığımızda kendimize belirli hedefler koyduk. İnanın hepsinde bu hedeflere ulaştık. İşin en sıkıntılı kısmı mali kısmıydı. Ciromuzu artırdık. Gelecekteki harcamalar için hesabında parası olan bir fakülte bıraktık. Kısacası enkaz devretmedik. Bu işe yıllarını vermiş bir arkadaşımıza görevi devrediyoruz. Başarılı olacağına yürekten inanıyorum” dedi.



“Bu gemiyi yürütmek için çaba sarf edeceğiz”


Başhekim Prof. Dr. Ünsal Özgen de, “Recep Hocamın bıraktığı yerden nöbeti biz devralıyoruz. Bu tür görevlerde esas olan devlettir. Devletin işi durmaz, gereği neyse yapılacaktır. Tabii ki ben de elimden geldiğince, takım arkadaşlarımla birlikte, bu gemiyi yürütmek için çaba sarf edeceğiz. İnşallah hayırlı olur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından görevi devreden Prof. Dr. Recep Sancak, 4 yıl boyunca birlikte çalıştığı Başhekimlik personeliyle vedalaştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Demir Yumruk" Şükrü Altay, kemerini korumak için ringe çıkacak
    1. "Demir Yumruk" Şükrü Altay, kemerini..
    2. Akın Öztürk: İsrail bizi sattı
    3. "Türkiye'deki Risk Altındaki Çocuklar..
    4. Uşak BİLSEM’den 18 Mart’a özel klip
    5. Beklenen haberi Müge Anlı verdi
    6. (Özel haber) Kardeşi, Türk futbol..
    7. Harran Belediye Başkanı Özyavuz..
    8. Genç tasarımcı Güler Baysal dünyaya..
    9. Denizli’de AKUTPARK açıldı
    10. Gut sol ayak başparmağına ağrı ile..
    11. 17-25 Aralık davasında FETÖ'cülere..
    12. Osmanlı Ermenilerinde Türk müziği
    13. Altunhisar Kaymakamı Ömer Özbay göreve..
    14. Saatlerdir devam eden fabrika..
    15. Haymana: "Çanakkale Bir Milletin..
    16. Yazar Hayati İnanç, okurlarıyla buluştu
    17. Seyir halindeki tırda yangın
    18. Çatak’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü..
    19. Kulüpler arası halk oyunları il..
    20. Uzman Klinik Psikolog Sümeyra Çelik..
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!