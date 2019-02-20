OMÜ mezunu öğretmen adayından KPPS’de Türkiye derecesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği mezunu Fatma Gül Cebeci, 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) eğitim alanında Türkiye dördüncülüğü ile zirveye ortak oldu.

Disiplini ve çalışkanlığıyla Türkiye dördüncülüğüne uzanan ve OMÜ’yü onurlandıran genç öğretmen adayı Fatma Gül Cebeci, başarısını mezun olduğu Eğitim Fakültesinde Dekan Vekili Prof. Dr. Seher Balcı Çelik’le paylaştı. Dekanlık makamında gerçekleşen ziyarette, başarısıyla göz dolduran Fatma Gül Cebeci’ye, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Alper Kesten ile Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rıfat Günday da eşlik etti.

“OMÜ parlak öğrencileri ile dikkat çekici bir başarı grafiği yakaladı”

Yaptığı dereceyle OMÜ ve Eğitim Fakültesini yücelten Fatma Gül Cebeci’yi tebrik eden Dekan Vekili Prof. Dr. Seher Balcı Çelik, OMÜ mezunu öğrencilerin elde ettiği 2018 Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı Türkiye birinciliği (DUS), 2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Türkiye ikinciliği ve 2018 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı Türkiye birincilikleriyle Üniversitenin dikkat çekici bir başarı grafiği yakaladığını, bunun en son örneğinin öğrencileri Fatma Gül Cebeci olmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini vurgulayarak bu başarılar silsilesinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Fatma Gül Cebeci’nin, geleceğin öğretmeni olarak yetiştireceği iyi ve nitelikli bireylerle ülkeye layıkıyla hizmet edeceğine işaret eden Dekan Vekili Balcı, bundan sonraki hayatında Cebeyi’ce başarı ve huzur dolu yıllar diledi.

“OMÜ’lü olmanın kıvancını her zaman hissedeceğiz”

KPSS’de OMÜ’nün adını zirveye ortak eden Fatma Gül Cebeci de mesleki ve pedagojik anlamda yeterliliğe ulaşmasında bilgi ve emekleriyle yanlarında olan Eğitim Fakültesi akademisyenlerine şükranlarını sunarken, OMÜ’lü olmanın kıvancını ve sorumluluğunu her zaman hissedeceklerini sözlerine ekledi.

Ziyaretin sonunda Dekan Vekili Prof. Dr. Balcı, derecesiyle OMÜ’yü gururlandıran Fatma Gül Cebeci’ye, Üniversitede adını yaşatacak fidanın sertifikasını takdim ederken, sunduğu hediyelerle de genç öğretmen adayını taltif etti.