0553 313 94 23

OMÜ mezunu öğretmen adayından KPPS’de Türkiye derecesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği mezunu Fatma Gül Cebeci, 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) eğitim alanında Türkiye dördüncülüğü ile zirveye ortak oldu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:49
OMÜ mezunu öğretmen adayından KPPS’de Türkiye derecesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği mezunu Fatma Gül Cebeci, 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) eğitim alanında Türkiye dördüncülüğü ile zirveye ortak oldu.


Disiplini ve çalışkanlığıyla Türkiye dördüncülüğüne uzanan ve OMÜ’yü onurlandıran genç öğretmen adayı Fatma Gül Cebeci, başarısını mezun olduğu Eğitim Fakültesinde Dekan Vekili Prof. Dr. Seher Balcı Çelik’le paylaştı. Dekanlık makamında gerçekleşen ziyarette, başarısıyla göz dolduran Fatma Gül Cebeci’ye, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Alper Kesten ile Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rıfat Günday da eşlik etti.



“OMÜ parlak öğrencileri ile dikkat çekici bir başarı grafiği yakaladı”


Yaptığı dereceyle OMÜ ve Eğitim Fakültesini yücelten Fatma Gül Cebeci’yi tebrik eden Dekan Vekili Prof. Dr. Seher Balcı Çelik, OMÜ mezunu öğrencilerin elde ettiği 2018 Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı Türkiye birinciliği (DUS), 2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Türkiye ikinciliği ve 2018 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı Türkiye birincilikleriyle Üniversitenin dikkat çekici bir başarı grafiği yakaladığını, bunun en son örneğinin öğrencileri Fatma Gül Cebeci olmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini vurgulayarak bu başarılar silsilesinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.


Fatma Gül Cebeci’nin, geleceğin öğretmeni olarak yetiştireceği iyi ve nitelikli bireylerle ülkeye layıkıyla hizmet edeceğine işaret eden Dekan Vekili Balcı, bundan sonraki hayatında Cebeyi’ce başarı ve huzur dolu yıllar diledi.



“OMÜ’lü olmanın kıvancını her zaman hissedeceğiz”


KPSS’de OMÜ’nün adını zirveye ortak eden Fatma Gül Cebeci de mesleki ve pedagojik anlamda yeterliliğe ulaşmasında bilgi ve emekleriyle yanlarında olan Eğitim Fakültesi akademisyenlerine şükranlarını sunarken, OMÜ’lü olmanın kıvancını ve sorumluluğunu her zaman hissedeceklerini sözlerine ekledi.


Ziyaretin sonunda Dekan Vekili Prof. Dr. Balcı, derecesiyle OMÜ’yü gururlandıran Fatma Gül Cebeci’ye, Üniversitede adını yaşatacak fidanın sertifikasını takdim ederken, sunduğu hediyelerle de genç öğretmen adayını taltif etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ozan Arif’in mezarına dünyanın birçok yerinden toprak
    1. Ozan Arif’in mezarına dünyanın birçok..
    2. Ünye OSB için 5 milyon lira
    3. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    4. Kasımpaşa'da Aytemiz Alanyaspor maçı..
    5. Büyüdüğü mahalledeki okula 21..
    6. Elazığ’da ‘Koruyucu Aile’ semineri
    7. Suriyeli kadınları derhal serbest..
    8. Çanakkale Boğazı transit gemi geçişine..
    9. Atıl durumdaki Ülkü Parkı yenilendi
    10. Osmaniye’de uyarıcı hap operasyonu: 3..
    11. Yıldırım’a modern sağlık merkezi
    12. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani:..
    13. Meral Akşener'den Mersin kriziyle..
    14. Eski eşini ve kendini bıçakla yaraladı
    15. Elbistan Devlet Hastanesi Yanık Odası,..
    16. Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi açıldı
    17. Khedira bir ay yok
    18. Yalova'da operasyon! 262 parça ele..
    19. Cumhur İttifakı kadınları buluştu
    20. Sıfır atığa mimari bakış
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"