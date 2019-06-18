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OMÜ İletişim Fakültesi 3. mezunlarını verdi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi 3.

18 Haziran 2019 Salı 19:52
OMÜ İletişim Fakültesi 3. mezunlarını verdi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi 3. mezunlarını verdi.


Çarşamba ilçesinde bulunan OMÜ İletişim Fakültesinde 77 Gazetecilik Bölümü öğrencisi ve 81 Halk İlişkiler-Tanıtım Bölümü öğrencisi mezuniyet sevinci yaşadı.


Gerçekleştirilen etkinliğe Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Çelik, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Çarşamba İlçe Müftüsü Osman Karagöz, akademisyenler, öğretim görevlileri veliler ve öğrenciler katıldı.


Mustafa Kemal Güneşdoğdu kampüsü içerisinde bulunan İletişim Fakültesinde gerçekleştirilen mezuniyet programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından konuşmalara geçildi. Programda konuşan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta, “Bizler burada elimizden geldiğince ne kadar aşamada yetiştirdik bilemeyiz ama tam anlamıyla öğrencinin yetişmesi hiçbir fakültede olmuyor. Öğrenciler okul sonrası kendilerini geliştirerek ilerliyorlar. Problem çözme yeteneklerine bağlı olarak özverilerinin arttığını daha sonraki yaşamlarında görmekteyiz. Öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.


Programda emeği geçen öğretim görevlilerine teşekkürlerini sunarak konuşmasını tamamlayan Dekan Prof. Dr. Niyazi Usta’nın ardından Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım konuşma yaptı. İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım konuşmasında, “İletişim fakültelerinin yeri önemli. İletişim denildiğinde benim olduğu gibi çoğumuzun aklına gelen medya oluyor. Medya özellikle demokrasilerde olmazsa olmaz olarak nitelendiriliyor. Medya tabiî ki sivilleşmenin, demokratikleşmenin temelidir. Öğrencilerimize şunları söylemek istiyorum. Geriye baktığı zaman keşke demiyorsanız ne mutlu sizlere. Öğrencilerimiz, öğretim görevlilerimizi çok seviyorlar. Bu da başarıyı getiriyor. Burada üniversitemizin 3. Dönem mezunlarını vermesi güzel bir olay. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.


Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Dereceye giren öğrencilere takdim edilen ödüllerin ardından, mezun olan 158 öğrencinin başarı belgeleri takdim edildi. Ödül takdimi sonrası yemin ve kep atma törenine geçildi.


Mezuniyet programı, kep atma töreni ile son buldu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 19:52
  1. doğa

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