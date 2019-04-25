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OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde “Büyük Buluşma”

Yükseköğretim Kurulu Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) Sanat Dalları Eğitimi Konseyi Genel Kurul Toplantısı ve Büyük Buluşma 2019 sergi açılışı, Güzel Sanatlar Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

25 Nisan 2019 Perşembe 17:39
OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde “Büyük Buluşma”

Yükseköğretim Kurulu Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) Sanat Dalları Eğitimi Konseyi Genel Kurul Toplantısı ve Büyük Buluşma 2019 sergi açılışı, Güzel Sanatlar Kampüsü’nde gerçekleştirildi.


OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Tomak, diğer üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinin dekanları ve konservatuvar müdürleri katıldı.



“Fakültemizde toplam 27 öğretim elemanı, 381 öğrencimiz bulunmaktadır”


Programın açılışında söz alan OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Tomak, fakültedeki bölümler, öğrenci ve öğretim elemanı sayıları hakkında bilgiler verdiği konuşmasında, “Türkiye’nin ilk ve tek Güzel Sanatlar Kampüsü’nde bulunan ve 2012 yılında açılışı yapılan Fakültemiz, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ile öğrenci kabulüne başlamış, daha sonra 2014-2015’te Resim Bölümü, 2015-2016’da Seramik-Cam Bölümü ve 2017-2018’de de Endüstriyel Tasarım Bölümü ile öğrenci kabulünü sürdürmüştür. Yükseköğretim Kurulu’ndan açılış izni alınan Heykel Bölümü ve Animasyon Anasanat Dalı programına öğrenci kabulü ise gerekli öğretim üyesi sayısı tamamlandığında başlanacaktır. Fakültemizde toplam 27 öğretim elemanı, 381 öğrencimiz bulunmaktadır.” diye konuştu.



“Sanat eğitimi alanında 1990’lı yıllardan sonra önemli gelişmeler yaşandı”


ÜAK Sanat Dalları Eğitimi Konseyi Başkanı Prof. Dr. Turan Sağer de sanat eğitimi alanında özellikle 1990’lı yıllardan sonra önemli gelişmeler yaşandığına dikkat çekerek, “Sanatın disiplinler arası diyalog içinde hem sanat alanlarının kendi aralarında hem de bilim, teknoloji gibi yaşamın tüm alanlarına yayılan işbirlikleri içinde yeni üretimlere girdiğini görmekteyiz. 21. yüzyılın, disiplinlerin kendi aralarındaki sınırların kalktığı, diyalog içinde innovatif üretimlerin teşvik edildiği bir yüzyıl olacağını çoktan gösterdi. Bu anlayışı sanat eğitiminde de ortaya koymamız son derece önemlidir. Sadece sanat alanlarımızın sınırlarını ontolojik olarak tartışabileceğimiz bir düzlemi açmak değil, aynı zamanda eğitimi yürütme biçimlerimizi de tartışmamız gerekmektedir” dedi.



“Bir yandan nitelikli insan yetiştirip bir yandan da bilgi üreteceğiz”


Toplantıda son olarak söz alan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ise, “Üniversitemizin adını aldığı 19 Mayıs’ın 100. yılını kutladığımız bu günlerde heyecanlı ve onurluyuz. Ancak bu günleri sadece anarak geçirmek istemiyoruz. Bir yandan anarken bir yandan da o günleri daha iyi anlamamıza vesile olacak etkinlikler düzenliyoruz. Hayatlarını gözlerini kırpmadan bize bu toprakları vatan haline getiren atalarımızın neler çektiğini, hangi şartlarda bunları başardığını anlamak zorundayız ki bugünü daha iyi kavrayalım, ülkemizi gelecek nesillere daha güçlü bir ülke olarak teslim edebilelim” şeklinde konuştu.


Üniversitelerin bir ülkenin gelişmesindeki öneminden de söz eden Rektör Bilgiç, “Gelişmiş hiçbir ülke yok ki, üniversiteleri güçlü olmasın. Bu nedenle Türkiye’de üniversiteler bunun farkında olmak ve gereğini yerine getirmek zorundadır. Bir yandan nitelikli insan yetiştireceğiz, bir yandan da bilgi üretip ileri teknoloji alanlarında da ürünler ortaya koymaya devam edeceğiz. Tüm bunları yaparken de yetiştirdiğimiz gençlerimizin tabii ki tarihini bilen ve kendine güvenen bir nesil olarak yetişmelerini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.


Toplantıda üniversite şartları ile akademisyen ve öğrenci sayıları ile ilgili bilgiler de paylaşan Rektör Bilgiç, üniversite olarak kazılan başarılar hakkında da bilgilendirmede bulundu.


Konuşmaların ardından OMÜ Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarının hazırladığı müzik dinletisi sunuldu.


Daha sonra ise GSF Sanat Galerisi’ndeki Büyük Buluşma Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Sergiyi gezen Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve beraberindekiler, eserleri dikkatle inceledi ve bilgi aldı. Sergiye İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş da katıldı.


İki gün sürecek etkinlikte öğleden sonra ise Genel Kurul Toplantısı, ÜAK Sanat Dalları Eğitimi Konseyi Fakülte Dekanları Toplantısı ve ÜAK Sanat Dalları Eğitimi Konseyi Konservatuvar Müdürleri Toplantısı gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 17:39
  1. sanat
  2. sergi
  3. konser

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