OMÜ eğitimde engelleri aşıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın ve Aile Araştırmaları Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programı öğrencisi ve aynı zamanda OMÜ Engelli Öğrenci Birimi çalışanı Ahmet Tayfur Arslan, yüksek lisans tezini başarıyla savunarak bilim uzmanı olma hakkını elde etti.

Engellilik üzerine gerek yurt içi gerekse yurt dışında birçok çalışmaya katılan ve bu çalışmalarını akademik anlamda yüksek lisans derecesiyle taçlandıran Ahmet Tayfur Arslan, “Kadınlar konusunda pek çok farklı çalışmanın yapıldığı bu alanda, engelli kadınların hayatına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına yürüttüğüm bu tez çalışmasını sonlandırmış olmanın sevincini yaşıyorum. Farklılıklara saygı duyarak toplumsal bütünleşme için her yerde ve birlikte erişebilirlik mücadelesi vermeye devam edeceğiz” diyerek duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Sözlerine Ahmet Tayfur Arslan’ı kutlayıp ve başarılarının devamını dileyerek başlayan Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bozkurt Koç da, “Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak lisans üstünde de engellerin aşılmasına tanık olmak gurur verici. Bundan sonraki süreçte de engelli öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Kadın ve Aile Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hatice Kumcağız, “Engelli olmak yükseköğrenime devam etmek için bir engel değildir. Öğrencimizin şu anki başarısı bu durumun en somut örneğidir. Arslan, eğitimine devam ettiği süreçte Üniversitemizin Erasmus personel hareketliliği programı kapsamında Çekya, Polonya ve Avusturya’da çeşitli çalışmalarda bulundu. Samsun Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu ve Engelli Hakları İzleme Grubu üyesi olan Arslan, derslere devam etmede hiçbir sorun yaşamamış, öğrencilikle ilgili sorumluluklarını aksatmadan yerine getirmiştir. Ahmet Tayfur Arslan, anabilim dalımızda yüksek lisansını tamamlayan ilk engelli öğrencimiz. Bu anlamda kendisinin iyi bir model olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda kendisini kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Kadın araştırmalarına ilgi duyan, kendini geliştirmek ve dolayısıyla topluma katkı sunmayı arzu eden engelli öğrencilerimizi, yüksek lisans eğitimlerine devam etmek üzere anabilim dalımıza davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Lisans eğitiminden bu yana Arslan’ın çalışmalarını yakından takip ve takdir ettiğini belirten tez danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Barut ise, şunları söyledi:

“Ahmet Tayfur Arslan’ın bu kıymetli çalışmasında danışmanı olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Özverileri ve çabalarından dolayı öğrencimizi kutluyor ve gelecek çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum.”