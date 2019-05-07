Ömrünü İslam'a adamıştı! Kadir Mısıroğlu Hakk’a yürüdü

Ümmet, bir değerini daha ebedi aleme uğurladı. Son devrin en büyük tarihçileri arasında yer alan, bir nesle tarih şuuru aşılayan, mücadele ve azimle geçirdiği hayatı boyunca kaleme aldığı 61 kitapla adını tarihe altın harflerle yazdıran Kadir Mısıroğlu, 86 yaşında vefat etti. Tarihçi ve hukukçu Kadir Mısıroğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede önceki akşam son nefesini verdi. Mısıroğlu’nun cenazesi, dün Büyük Çamlıca Camii’nde ikindi vakti kılınan namazın ardından binlerin omzunda taşındı. Mısıroğlu’nun naaşı, Üsküdar’daki Nasuh Mehmet Efendi Camii’nin haziresine dualarla defnedildi.

Çileyle geçen bir ömür

Üstad Kadir Mısıroğlu... 24 Ocak 1933 Trabzon’da mübarek bir Kadir Gecesi’nde dünyaya geldi. Okul talebeliği döneminde adım attığı dâvâ kavgasını son nefesine kadar sürdürdü. 1958’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Necmettin Erbakan Hoca ile yol arkadaşlığı yaparak Milli Selamet Partisi kadrolarında siyaset sahnesinde yer aldı. 1964 yılında Sebil Yayınevi’ni kurdu. Yine aynı yıl, ilk kitabı olan “Lozan Zafer mi Hezimet mi?” eserinin ilk cildini yayınladı. 12 Eylül’den sonra yurt dışında yaşamak zorunda kaldı. Darbeci zalimler, Mısıroğlu’nun vatandaşlıktan çıkarılmasına karar verdi.

Kadir gecesi doğdu, Ramazan’da...

Hayatı tevafuklar silsilesi olan Mısıroğlu’nun vatanından ayrılmasına sebep olan tutuklama kararı 1980 yılının Kurban Bayramı arifesinde verildi. 11 yıllık gurbet hayatından sonra vatanına kavuştuğu 22 Haziran 1991 tarihi de Kurban Bayramı arifesine denk geldi. Üstad’ın vefat günü de 5 Mayıs 2019 tarihli olarak mübarek Ramazan ayının arifesi olarak kayıtlara geçti. Türkiye tarihinde inşa edilen en büyük ibadethane olan Çamlıca Camii’nde kılınan ilk cenaze namazı da Mısıroğlu’na nasip oldu.

Eğilmedi, bükülmedi

Üstad’ın dostu da düşmanı da aynı fikirde buluştu: “O eğilmedi, bükülmedi”. 86 yıl süren ömrünün tamamını muazzez ve mukaddes İslâm davasına adadı. Hakikatleri korkmadan, çekinmeden, yılmadan, yıkılmadan haykırdı. Uydurulan tek parti CHP’nin resmi tarihini değil, saklanan tarihin izinde koştu. Hakkında yüzlerce mahkeme davası açıldı, cezaevine atıldı, vatandaşlıktan çıkarıldı. Susturulması için defalarca suikast tertiplendi. “Allah için öfke, Allah için muhabbet” şiarıyla hareket etti. Yeri gelince fikir öfkesini kuşandı, masaları yumrukladı, yeri gelince en naif tebessümlerle çevresindekilere neşe ve sürur saçtı. Onu herkes, zalime Yavuz, mazluma Yunus olarak bildi, öyle tanıdı.

FETÖ’nün maskesini ilk o indirdi

Müslüman görünümlü sahtekârlarla da mücadele eden Kadir Mısıroğlu, terörist Fetullah Gülen gerçeğini gözler önüne seren ilk şahsiyet oldu. Gülen’in herkesin gözünü boyadığı bir dönemde meydana atılan Mısıroğlu, 1995 yılında bir TV programında Gülen hakkında şu çarpıcı sözleri söyledi: “Bir müddet sonra herkes ona hakaret edecek. ‘Sen hoca değil papaz bile olamazsın’ diyecek. Benim talihsizliğim, bazı olacak şeyleri tarih şuuruna istinaden evvelden görmektir. Gülen, Allah davasına ihanet ediyor, onu Allah yıkacak. Çıldırmış adam yahu! Halife olsa Türkiye’nin başında onu derhal tımarhaneye tıkar.”

Çamlıca Camii’nde ilk büyük cenaze

Kadir Mısıroğlu için ikindi vakti Büyük Çamlıca Camii’nde kılınan cenaze namazına; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yazarlarımız Abdurrahman Dilipak ve Şevki Yılmaz ile binlerce seveni katıldı. Tekbirler eşliğinde omuzlara alınan Mısıroğlu’nun naaşı Nasuh Mehmet Efendi Camii haziresine defnedildi.

Taziye mesajı yağdı

Kadir Mısıroğlu’nun vefatı dolayısıyla liderler, siyasetçiler, SKT’lar, akademisyenler, yazarlar ve birçok önemli isim taziye mesajı yayınladı. İşte o mesajlar:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından biri olan Kadir Mısıroğlu’nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Mısıroğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Otuz yılı aşkın süredir tanıdığım Kadir Mısıroğlu’na rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu: Dava adamı, tarihçi, muhterem ağabeyim Kadir Mısıroğlu’na Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum.

Mesaj yayımlayan diğer isimler:

Numan Kurtulmuş, Binali Yıldırım, Bakanlar; Abdülhamit Gül, Berat Albayrak, Mevlüt Çavuşoğlu, Murat Kurum ile Zehra Zümrüt Selçuk. Milletvekilleri, bürokratlar ve tanınmış isimler olarak: Ahmet Hamdi Çamlı, Mehmet Özhaseki, Cahit Özkan, İbrahim Kalın, Efkan Ala, Ahmet Büyükgümüş, Lütfiye Selva Çam, Burhan Kuzu, Şevki Yılmaz, Tevfik Göksu, Mehmet Sekmen, Faruk Beşer, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Cihat Gökdemir, Nilhan Osmanoğlu, Cübbeli Ahmet Hoca, İhsan Şenocak, Nureddin Yıldız Hoca, Ahmet Bulut, Milli Türk Talebe Birliği, Ali Yalçın, Yavuz Bahadıroğlu, Mustafa Armağan, Ahmet Şimşirgil, Ekrem Buğra Ekinci, Şevki Karabekiroğlu, Yusuf Kaplan, Serdar Tuncer, Uğur Işılak, Erem Şentürk, Can Kemal Özer, Tayyar Tercan, Fatih Tezcan, Yaşar Yavuz, Kerami Özdemir, Hamza Uçan, Şamil Şenalp.