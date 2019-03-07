Ömrü Muhtarlıkla geçti

Aydın’ın Söke ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Ali Kemal Karabıyık ömrünün yarısından fazlasını muhtarlıkla geçirdi. 1980’li yıllarda Söke Cumhuriyet Mahallesi’nde bakkallık yaparken yardım ettiği mahalle muhtarlığına 1984 yılında devralan Ali Kemal Karabıyık, tam 35 yıldan bu yana muhtarlık yapıyor. 7 defa üste seçim kazanan ve 8 dönem için adaylığını açıklayan Karabıyık, siyasette örnek aldığı Merhum Süleyman Demirel’den bile takdir belgesi alan nadir muhtarlardan biri olarak hizmete devam ediyor.

"Hizmet etmeyi çok seviyorum"

Ailece insanlara hizmet etmeyi çok sevdiklerini ve 35 yıllık muhtarlık hayatında yarım asırdan bu yana aynı yastığa baş koyduğu eşinin çok büyük fedakarları olduğunu belirten Ali Kemal Karabıyık, "Bakkallık yaptığım için 1980’li yıllarda o dönemin muhtarına yardım ediyordum. 1984 seçimlerinde o dönemin Muhtarı Osman Sakallı beni aza yaptı. Seçimden 3 ay sonra muhtar vefat edince 6 ay vekaleten muhtarlık yaptım. Daha sonra yapılan seçimde muhtar oldum. O günden bu yana 35 yıl geçti. 35 yıldır muhtarlık yapıyorum. Muhtarlığa başladığım dönem 10 bin olan nüfus şu anda yaklaşık 170 bin oldu. Halen muhtarlığa devam ediyorum. Halktan gelen teveccüh üzerine 8. dönem için de adayım" diyerek hizmete devam etmek istediğini söyledi.

Esnaf olması dolayısıyla sürekli halkla iç içe olduğunu ve insana hizmet etmenin insana ayrı bir huzur verdiğini kaydeden 35 yıllık muhtar Ali Kemal Karabıyık, içindeki hizmet sevdası nedeniyle muhtarlığı meslek edindiğini söyledi. Geride kalan 7 seçimden 3’ünü rakipsiz olarak 4’ünü de rakipleri ile girdiğini ve 35 yıldır mührün kendisinde olduğunu belirten Karabıyık, "Bu dönem 8. seçimime giriyorum. Her dönem olduğu gibi rakibime başarılar diliyorum. Ancak bizi siyasi sevda ile değil hizmet sevdası ile bu yoldayız" dedi.

"Kimse kırıp dökerek propaganda yapmasın"

Seçimlerin demokrasi şöleni olduğunu ve siyasette en çok üzüldüğü konulardan birinin de seçim dönemlerinde insanların propaganda yaparken birbirlerini kırıp dökmesi olduğunu belirten Söke Cumhuriyet Mahallesi’nin 35 yıllık Muhtarı Ali Kemal Karabıyık, "Bugüne kadar girdiği seçimlerde seçim günü saat 15:30’dan sonra kesinlikle sandık başında bulunmadım. Kazandığımı hep yakınlarımdan öğrendim.Seçim dönemlerinde kimseyi kırmamaya özen gösterdim. Siyaset okulu okumadım. Bu konuda ders de almadım. Ancak her zaman seçmenime güvendim. Şu anda seçime yaklaşık 3 hafta var. Yarın herkes yine yüz yüze bakacak. Bu nedenle bu süreçte kimse birbirini kırıp dökmesin" diyerek sağlığı elverdiği sürece mahallesine hizmete devam edeceğini söyledi.