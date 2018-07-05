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KRT TV'nin ömrü bitti, kapatıyorlar

Provokatif yayınlarıyla ön plana çıkan ve milletin rağbet göstermediği KRT televizyonu sonunda kapanıyor.

05 Temmuz 2018 Perşembe 11:48
KRT TV'nin ömrü bitti, kapatıyorlar

FETÖ’cülerle sık sık yanyana boy gösteren karanlık avukat Fidel Okan, twitter hesabından yaptığı açıklamada KRT TV’nin kapatılacağını duyurdu.

Okan şunları yazdı; "Biraz önce @krtkulturtv sahibi Didem hanımla uzun bir görüşme yaptık. Şimdi aldıkları kararla KRT'nin yayın hayatına gelecek ay son vereceklerini açıkladı."

Milletin rağbet göstermediği söz konusu kanal provokatif yayınlarıyla biliniyordu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 11:48
  1. Fidel Okan
  2. KRT TV

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