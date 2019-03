AK Parti Erzincan Gençlik Kolları tarafından, Erzincan’da bu yıl ilki düzenlenen “1. Erzincan Ömre Vefa Ödülleri’’ sahiplerini buldu.

Erzincan Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenen "1. Erzincan Ömre Vefa Ödülleri" sahiplerini buldu. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen programa Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Ömer Kayser, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Üniversite korosunun verdiği mini konserin ardından toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Ömer Kayser, "Medeniyetimiz kadına her zaman çok değer vermiştir. Tarih boyunca Türk milleti için kadının değeri her zaman muhafaza edilmiş, destanlarda dahi kadınlara ilahi bir görev atfedildiğini söyleyerek, istiklalimiz ve istikbalimizin mihenk taşları olan tüm kadınların 8 Mart Dünya kadınlar gününü kutlarım" dedi.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise konuşmasın da, "Kadın her gün başımızın tacıdır. Anne, cennet ayaklarının altına serilendir. Batıdan aldığımız bazı kültür ve medeniyetler maalesef bizi farklılaştırmaya başladı. Bizim için bugün özel bir gün olarak kutlanıyor ama bizim medeniyetimizde, bizim inançlarımızda Anneler de Kadınlarda, Kızlarımızda her zaman bizim başımızın tacıdır. Her zaman onlar bizim gönlümüzde de, fikrimizde de zikrimizde de kıymetlidir. Allah onların noksanlığını vermesin" diye konuştu.

Başkan Başsoy Erzincan Belediyesi olarak 5 yıllık dönem içerisinde meslek edindirme projesi kapsamında 7 dalda kurs açtıklarını ve yaklaşık bin 500 kursiyerin meslek öğrendiklerini aynı zamanda da ekonomiye katkıda bulunduklarını söyledi. Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, "Bundan sonra da bu kursiyerlerin yaptıkları ürünleri alacağız, bunları ekonomiye kazandıracağız, biz bu projeyi çok önemsedik ve hepsinin de duasını alıyoruz dedi. ‘‘Bu proje önümüzdeki dönemde devam edecek, Süleyman Demirel İş merkezinin bir katını meslek edindirme kurslarına ayırdık ve bu proje bir fabrika gibi devam edecektir" dedi.

Başsoy, önümüzdeki dönem içinde kadınlar için Kadın Yaşam Merkezi ve gençler içinde 2 adet gençlik merkezi kurulacağının müjdesini vererek, "1.Erzincan Ömre Vefa Ödülleri programında ödül alan isimleri kutluyorum" dedi. AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ise konuşmasında Kadınların hayatımızın en önemli yerini aldığını ifade ederek, "Peygamber efendimizin buyurduğu gibi Cennet Annelerimizin ayaklarının altındadır, Dünyadaki cennetimiz annelerimiz, kadınlarımızdır çocuklarımızdır" dedi. AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman’da "Kadınların insanoğlu üzerindeki emeğini ve yansımasını tek bir güne sığdırmak ve anlatmak mümkün değildir" diyerek, "Eşit olarak yaratıldığımız evrende yine eşit olarak ama en önemlisi kadınların temsil ettiği değerlerle yaşamalıyız. Bu yaşam çizgisi, medeniyetimizin temelleriyle birleşecek ve daha aydınlık bir dünya tasavvuru ancak böyle mümkün olacak" ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Karaman’da, "Kadın demek vicdan demek, merhamet demek" diyerek "Dünyanın metalaştırdığı, ticari bir zeminde değerlendirdiği bugünde; Suriye iç savaşında kocasını, belki de evladını kaybetmiş annenin acısını yüreğimizde hissediyor, yaşadıklarına ortak oluyoruz. Mısır zindanlarında evinden, çocuklarından ayrı tutulan kadınları ablamız, kardeşimiz biliyoruz. Arakan’da zulüm altında titreyen ve Türkiye’nin el uzattığı kadınların önünde, tüm zalimlere karşı gösterdikleri dik duruş için saygıyla eğiliyorum. Doğu-Türkistan’da işkence ve baskı altında iffetini, izzetini koruyan Urumçili kadınlara buradan selam yolluyorum. Türkiye onların yanında. Allah onların, Türkiye’nin ve mazlum halkların yardımcısı olsun" dedi Konuşmaların ardından 1. Erzincan Ömre Vefa Ödülleri’ne layık görülen isimlere ödülleri protokol üyelerince verildi.