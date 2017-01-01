Omran İnşaat’tan700 milyon liralık yatırım

Türkiye pazarına büyüme hedefiyle giren Omran İnşaat, ilk büyük konut projesi ‘Kasr-ı Âlâ›dan sonra ‘Kasr-ı-Derya’ ve ‘Kasrı-Ahsen’ projelerini hayata geçirecek. Lüks segment konut üretiminde marka olmayı hedefleyen şirket ilk etapta 700 milyon liralık yatırım öngörüyor. Lüks segment konut üretiminde marka olmayı hedeflediklerini ve Türkiye’de kalıcı olarak yatırımlarını sürdüreceklerini söyleyen Omran İnşaat Genel Müdürü Ergin Bayram “Türkiye yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu ülkeye güveniyoruz. Burada kalıcı olmak istiyoruz. Krizler gelir geçer ama fırsatları da beraberinde getirir” dedi.