Omicron’un etkisi 10 gün boyunca sürüyor

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Omicron’un alt varyantlarından kaynaklanan ve nezle, grip gibi ayakta geçirilen, hatta hiçbir belirtisi olmamasına rağmen taşıyıcı konumda olan insanların sayısı da gün geçtikçe artıyor. Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, yeni dönemde bizi nelerin beklediğini Akit’e özel değerlendirdi.

Vaka sayısında en yükseğe ulaştık

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablolara dikkat çeken Prof. Özkaya, “Bu yaz yaşadığımız dalga ülkemizdeki salgında bir ilk. Test yapılan vakaların yüzde 70’i pozitif çıkıyor. Bu dönemde yapılan test sayısı önceki dalgalara göre az olmasına rağmen bu kadar çok pozitif gelmesi, günlük vaka sayılarında bugüne kadar en fazla vaka sayısına sahip olduğumuzu gösteriyor. Virüsün etkisi 7-10 gün kadar sürüyor. Bu sürede bulaşıcılık etkisi de devam ediyor. Halkımızın bu durumun karşısında panik olmadan yapması gerekenler var. Sağlık Bakanlığı ve bilim kurulunun tavsiyelerine tam olarak uymak ve aşıları tamamlamak. Bireysel tedbirlere eksiksiz riayet etmeliyiz. Şu anki varyant çok bulaşıcı ama ağır hasta sayısı ve ölüm oranı grip virüsünden fazla değil. Bunun nedeni aşıların hâlâ ağır hastalıktan koruması ve toplumsal bağışıklığın artması. Eğer bu hızla devam ederse toplumun hepsi virüse yakalanacak ve ölümcül etkisini iyice kaybederek gribe dönüşecek” dedi.