Omicron'a karşı bağışıklık umudu: Yüzde 70-80 oranında koruma sağlıyor

Güney Afrika’dan, Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde artan Omicron vakalarına karşı umut veren bir çalışma geldi. Araştırmacılar, antikorlardan daha uzun süre koruma sağlayan ve aşılar ile başka varyatların enfeksiyonlarıyla tetiklenen T hücrelerinin Omicron varyantını tanıyabildiğini açıkladı. Bu durumun, Omicron'a karşı çapraz bağışıklık oluştururarak ciddi hastalığa karşı yüzde 70 ile yüzde 80 arasında bir koruma sağladığı görüldü.

Güney Afrika’da yapılan yeni bir çalışma, ciddi Covid-19'dan uzun süreli korunmada rol oynadığı düşünülen güçlü bağışıklık hücrelerinin Omicron'u tanıyabildiğini buldu.

T hücreleri olarak adlandırılan bu bağışıklık savaşçıları, vücuttaki enfekte hücreleri avlayan ve yok eden beyaz kan hücrelerinden oluşuyor.

Cape Town Üniversitesi tarafından yapılan yeni çalışma kapsamlı mutasyonlara rağmen T hücrelerinin Omicron varyantını tanıyabildiklerini gösterdi.

Bununla beraber Omicron'un antikorlardan kaçtığı zaten biliniyordu, ancak şimdiye kadar bilim insanları T hücrelerinin varyanta karşı işlevlerini net olarak bilmiyordu.

Önceki çalışmalar, aşılara ve/veya enfeksiyona yanıt olarak ortaya çıkan T hücrelerinin, insanların Covid-19 ile ciddi şekilde hastalanmasını önlemede hayati bir rol oynayabileceğini bulmuştu.

Nature dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları Catherine Riou ve Wendy Burgers, daha önce aşılanmış veya koronavirüsün daha önceki varyantlarıyla enfekte olmuş kişilerde T hücresi tepkilerini inceledi.

Omicron'a karşı yüzde 70-80 oranında koruma

Araştırmacılar, bir veya iki doz Johnson & Johnson aşısı olmuş 40 kişiden, iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olmuş 15 kişiden ve daha önce enfeksiyon geçirmiş 15 aşılanmamış kişiden alınan T hücresi yanıtını inceledi. Bu kişilerde, hücrelerinin Omicron’un insan vücuduna tutunduğu başak proteinine karşı yüzde 70 ile yüzde 80 düzeyinde koruma sağladığı görüldü.

Öte taraftan bilim insanları, Omicron varyantının ilk kez tespit edildiği Güney Afrika'da Omicron ile hastaneye kaldırılan 19 hasta için, bu kişilerin, pandeminin önceki dalgalarında hastaneye kabul edilen hastalarda görülenlerle karşılaştırılabilir T hücre yanıtları olduğunu buldu.

Çalışmanın yazarları, "Omicron'un kapsamlı mutasyonlarına ve nötralize edici antikorlara karşı azaltılmış duyarlılığına rağmen, aşı veya enfeksiyon tarafından tetiklenen T hücresi yanıtlarının çoğu, varyanta karşı çapraz bağışıklık oluşturabiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere’de yer alan King's College London'da eczacılık tıbbı alanında misafir profesör olan Penny Ward, "Bu veriler, son Omicron dalgası sırasında aşılanmış hastalarda yeniden enfeksiyondan sonra ciddi hastalığa karşı gözlenen koruma için bir kanıt oluşturuyor” dedi.