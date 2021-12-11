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Korona Virüs Omicron yüzünden ölecek insan sayısını açıkladılar!
Korona Virüs

Omicron yüzünden ölecek insan sayısını açıkladılar!

İngiltere'de bilim insanları, Omicron varyantının gelecek yılın Nisan ayının sonuna kadar 75 bin insanın ölümüne sebep olabileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar önlemlerin artırılmaması durumunda ise hastaneye yatış ve ölüm sayısının artacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 16:35:00 -
Omicron yüzünden ölecek insan sayısını açıkladılar!

Corona virüsünün en çok mutasyona uğramış varyantı olan Omicron varyantı ile ilgili endişe verici bir açıklama İngiltere’den geldi…

İngiliz hükümetine danışmanlık veren ve aynı zamanda London School of Hygiene & Tropical Medicine’de görevli bilim insanları, Birleşik Krallık’ın Covid-19’a karşı “B Planı”nı uygulaması durumunda gelecek yılın Nisan ayının sonuna kadar 75 binden fazla insanın öleceğini duyurdu.

En iyimser senaryoda günlük hastaneye yatış sayısının 2400 seviyelerinde seyredeceğini öngören uzmanlar, “Gelecek 5 ay içinde Omicron sebepli ölüm sayısı 25 bin ile 75 bin arasında olacak” açıklamasını yaptı.

Omicron varyantına karşı daha sıkı önlemler alınması gerekebileceğini dile getiren uzmanlar, “En iyimser senaryoda yani üçüncü doz aşının etkili olması durumunda günlük hastaneye yatış seviyeleri 2.0002i aşabilir ve 1 Aralık ile 30 Nisan 2022 arasında 24.700 insan ölebilir” açıklamasını yaptı.

Uzmanlar önlemlerin artırılmaması durumunda ise hastaneye yatış ve ölüm sayısının artacağını açıkladı.

B planı nedir?

Son dönemde vakaların artmaya başladığı Birleşik Krallık’ta hafta içinde Başbakan Boris Johnson, “B Planı”na geçilmesine onay verdi.

B Planı kapsamında, birçok kapalı alanda maske takımı zorunlu hale getirilirken bazı kapalı alanlara girmek için negatif test ya da tam aşılı olma zorunluluğu getirildi.

Aşı ve test yapılmasının en önemli savunma olduğunun vurgulandığı B Planı’nda imkanı olan çalışanların evden çalışmaları istendi.

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