Koronavirüs 2022 yaz aylarında biter mi? Koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Artan vakalar ve geride kalan yaklaşık iki yıl sonunda pek çok kişi ‘Salgın ne zaman biter?’ sorusuna cevap arıyor. Peki, salgın bitecek mi?

Omicron varyantından sonra yeni varyant çıkar mı?

Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Gönüllü, Omicron varyantına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gönüllü, "Gönlümüzden geçen Omicron'un son varyant olması. Fakat Omicron, çok daha kötü seyreden yeni bir varyant oluşumuna da neden olabilir. Çünkü varyantların ortaya çıkması için virüsün genetik yapısında değişiklikler, mutasyonlar olması, mutasyon için de virüsün çoğalıyor olması gerekiyor. Şu an Omicron insanlara bulaşıyor yani çoğalıyor ve çoğalırken genetik şifresi bozulabilir ve virüs yeni bir varyanta dönüşebilir. Bu yeni varyant da çok daha ölümcül, bulaşıcı olabilir veya yeni bir varyanta dönüşür ve çok daha masum bir virüs haline gelebilir. Dolayısıyla şimdiden iddiada bulunmak doğru değil ama temennimiz, beklentimiz Omicron'un son varyant olması ve yeni varyantlar gelişse bile bunların ölümcül olmaması” dedi.