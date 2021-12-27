Omicron varyantında hastaneye yatış oranı ortaya çıktı!

İskoçya’da yapılan çalışmada, 1 Kasım ile 14 Aralık tarihleri arasında varyantın hastaneye yatış oranı ve aşı etkinliğini belirlemek için Erken Pandemi Değerlendirme ve İyileştirilmiş Takip (EAVE II) sistemi kullanıldı.

Veriler iyimser ancak ihtiyatlı bakılmalı

Veriler, Delta’ya kıyasla Omicron varyantı bulaşan çift doz aşılı kişilerdeki hastaneye yatış oranının 3’te 2 oranında düşük olduğunu gösterdi. Bu da Omicron ile enfekte olan birçok insanın hastalığı daha hafif geçireceği anlamına geliyor. Olumlu bir veri olsa da, verilerin az sayıda, risk grubuna kıyasla genç kişilerin yer aldığı bir gruptan elde edildiği unutulmamalı. İngiltere’deki Imperial College London’da yapılan bir başka çalışmadan elde edilen veriler de, İskoçya’daki çalışma kadar olmasa da olumlu. Bu çalışmada da Omicron ile enfekte olan hastalarda hastaneye yatış oranının %20-25 daha düşük olduğu, ancak bağışıklığın azalmasının bu olumlu etkiyi azaltabileceği belirlendi.

Hastaneye yatış riski düştü

Çalışma ekibinde yer alan, Imperial College London’dan Prof. Neil Ferguson, “Çalışmamız, Delta’ya kıyasla Omicron varyantının hastaneye yatış riskinin düşmesiyle ilişkili olduğunu gösterdi. Ancak aşıların etkinliğinin Omicron varyantına karşı düşüyor olması, bu olumlu etkiyi dengeliyor gibi görünüyor. Omicron varyantının yüksek bulaşıcılığı göz önünde bulundurulduğunda, son haftalarda olduğu şekilde vakaların artmaya devam etmesi söz konusu olabilir” diye konuştu.