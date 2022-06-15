Omicron varyantında endişe oluşturan keşif!

Yaz aylarının gelmesi ve yoğun aşılama kampanyaları sayesinde Koronavirüs vakalarında genel bir düşüş yaşanırken son haftalarda Avrupa'dan endişelendiren haberler gelmeye başladı.

Hollanda'da Omicron'un BA.4 ve BA.5 varyantlarına vakalarının sayısı 1 hafta içinde iki katına çıktı. Uzmanlar artışın yeni bir yaz dalgasının sinyali olabileceğini düşünüyor.

İngiltere'de de vaka sayısında artış yaşanması üzerine araştırmacılar insanların neden tekrar tekrar Omicron ile enfekte olduğunu bulmak için kolları sıvadı.

Omicron'a yakalananlar korumasız

Londra'nın ünlü üniversitelerinden Imperial College'dan bilim insanlarının yaptığı son çalışmaya göre Omicron'a yakalanan insanlar vücudu koruyacak doğal bağışıklığa sahip değil.

Koronavirüsle ilgili daha önce yapılan araştırmalar koronavirüse yakalanan insanların doğal bir Bağışıklık geliştirdiğini ve hastalığa karşı korunaklı olduklarını ortaya koymuştu ancak görünen o ki Omicron varyantında durum çok farklı.

Haberler kötü: Bağışıklık sistemi hatırlamıyor

Imperial College İmmünoloji ve Enflamasyon Bölümü'nden Prof Danny Altmann çalışmanın sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada 'haberler biraz kötü' dedi ve ekledi;

"Omicron ve türevleri atılım yapma konusunda harika ancak bağışıklık konusunda kötüler. Bu nedenle yeniden enfeksiyonlara maruz kalıyoruz. Varyant sadece aşı savunmasını kırmakla kalmıyor, aynı zamanda bağışıklık sistemi üzerinde beklediğimizden çok daha az işaret bırakıyor. Özetleyecek olursak, Omicron önceki varyantlardan daha gizli ve radarın altında uçuyor, bu yüzden de bağışıklık sistemi onu hatırlayamıyor."