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Korona Virüs Omicron varyantı nedir? Omicron belirtileri neler? Omicron Türkiye’de görüldü mü?
Korona Virüs

Omicron varyantı nedir? Omicron belirtileri neler? Omicron Türkiye’de görüldü mü?

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün ardından, Omicron felaketi de ülkelerde paniğe neden oldu. 10 ülkede görülen Omicron varyantının hangi ülkelerde görüldüğü merak ediliyor. Peki Omicron hangi ülkelerde var? Omicron Türkiye’de görüldü mü? Omicron belirtileri neler? Omicron nasıl bir varyant?

Yeniakit Publisher
2021-11-29 10:24:00 - 2021-11-29 10:24:51
Omicron varyantı nedir? Omicron belirtileri neler? Omicron Türkiye’de görüldü mü?

Omicron, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kaygı uyandıran varyantlar listesine eklenen beşinci varyant old. Omicron (Nu) varyantının tespit edilmesinin ardından Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülke başta Güney Afrika olmak üzere birçok Afrika ülkesine seyahat yasağı getirmişti. Son olarak, Japonya'da tedbiri baştan almak istedi ve sınırlarını tüm ziyaretçilerine kapatacağını bildirdi.

Uzmanlar Omicron varyantının içerisinde, 32 farklı mutasyon tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca, bu kadar korkutucu olmasının bir diğer nedeni koronavirüs aşılarına karşı daha dirençli olması ve bilim insanlarının, “Bu varyant şu ana kadar karşılaştıklarımız arasında en tehlikelisi olabilir” tanımını yapması.

Omicron varyantı belirtileri neler?

Varyantı ilk tespit eden isimlerin başında gelen Güney Afrika Doktorlar Birliği'nin başkanı olan ve 30 yıldır hekimlik yapan Dr. Angelique Coetzee, hastalığın getirdiği belirtileri ve etkilerini kamuoyuna açıkladı. İngiliz basınına konuşan Güney Afrikalı doktor, belirtiler diğer varyantlarda görülenlerden farklı olduğunu söyledi. Dr. Coetzee, “Semptomlar olağandışı fakat hafif geçiyor. Fakat varyant aşı olmayanları ve yaşlıları çok etkileyebilir” dedi. Coetzee, “Omicron varyantı hastalarında bir ya da iki gün kas ağrısı ve yorgunluk gibi semptomlar oluyor. Hafif bir öksürük olabiliyor fakat bu hastalarda tat ve koku kaybı bulunmuyor” ifadesini kullandı.

6 yaşındaki bir kızın semptomlarının ve durumunun çok değişik olduğunu aktaran Coetzee, “Küçük hastamın ateşi çok yüksekti ve bir dakika içindeki nabzı da çok hızlıydı. Hastaneye kaldırmalı mı diye düşündüm fakat beklemeye karar verdim ve iki gün sonra tekrar baktığımda daha iyi olduğunu gördüm” dedi.

Omicron varyantı hangi ülkelerde var?

Omicron mutasyonu şu ana kadar Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka, Avusturya ve Avusturalya’da tespit edildi.

Korona aşıları Omicron varyantına karşı etkili mi?

ABD’li ilaç şirketi Moderna koronavirüsün endişe verici varyantı olarak adlandırılan Omicron ile mücadele etmek için 2022'nin başlarına kadar güncellenmiş bir aşıyı piyasaya sürebileceğini duyurdu. Şuana kadar geliştirilen aşıların yeni varyanta karşı koruma sağlayıp sağlamadığı belli değilken Omicron’da, insan hücrelerine bağlanan ve giriş kazanmasına izin veren kısmı olan spike proteininde 43 mutasyon görüldü. Varyantın bu mutasyonlarla aşılanan kişiler arasında bile kolayca yayılmasına neden olabileceği düşünülüyor.

 

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