Omicron varyantı Türkiye’de var mı? İlk olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüsün yeni mutasyonu olan Omicron varyantının Türkiye'de görüldüğü bizzat Sağlık Bakanlı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Peki Omicron varyantı hangi illerde var? Omicron varyantı nerede görüldü?

Dünya Sağlık Örgütü toplamda 57 ülkede Omicron varyantına rastlandığını duyurmuştu. DSÖ’den yapılan açıklamada, Güney Afrika’daki vaka sayılarının bir hafta içerisinde iki kat arttığına vurgu yapılırken, Zimbabve, Mozambik, Namibya en çok vakanın kaydedildiği ülkeler olarak belirlendi. Omicron varyantının Türkiye”de gülüp görülmediği bir hayli merak ediliyordu.

Omicron varyantı Türkiye’de görüldü mü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada İstanbul'da 1 İzmir'de ise 5 kişide Omicron varyantının tespit edildiğini açıkladı. 6 vakanın hastaneye ihtiyaç duymadığını belirten Bakan Koca, "Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar" ifadelerini kullandı.

TURKOVAC yan etkileri var mı?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki proje yürütücüsü ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Başkanı Prof. Dr. Şükran Köse, 11 Ekim'den bu yana daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmamış 17 kişiye TURKOVAC aşısı uyguladıklarını ifade etti.

Çalışmalar kapsamında daha önce 2 doz Sinovac aşısı uygulanmış 57 kişiye de pekiştirme aşısı olarak TURKOVAC uygulandığını belirten Köse, 74 kişide ciddi bir yan etkiye rastlanmadığını söyledi. Köse, gönüllü aşı yaptıranlarda şu ana kadar koronavirüs görülmediğini de ifade ederek çalışma merkezindeki sonuçların en kısa zamanda yayın haline getirileceğini aktardı.