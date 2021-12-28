Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Aralık 2021 Pazartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 535 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 26 bin 99 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 22 bin 24 oldu. Peki Omicron varyantı hangi ilde var? Omicron varyantı nerede var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız" değerlendirmesinde bulundu.

Omicron varyantı hangi ilde var?

Sağlık Bakanlığı, Omicron varyantıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye genelindeki toplam Omicron varyantı sayısı açıklandı.

Omicron'un en çok görüldüğü il: İstanbul

Buna göre, Omicron varyantının en çok görüldüğü il, 30 vaka sayısıyla İstanbul oldu. İstanbul'u; İzmir'de 6, Kütahya'da 2, Isparta'da 2, Şırnak'ta 1, Diyarbakır'da 1 vakayla takip etti.